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黃仁勳1人拉高平均值？美亞裔「收入破250萬」　打敗白男居冠

▲▼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳被網友戲稱靠著一人努力挽救了整個美國亞裔的平均年收入。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國作為一個移民國家，一直是個「種族大熔爐」，不過最新數據顯示，亞裔是全美人口中收入最高的族群，平均年收入高達7萬9456美元（約台幣250萬元），其中「AI教父」黃仁勳一人的身價就高達692億美元（約新台幣2.18兆元），讓不少網友戲稱，黃仁勳靠著自己的努力拉高了整個亞裔的平均值。

據《今日美國報》報導，美國勞工統計局對官方數據進行分析，發現全美在2023年第4季的全國平均工資來到了5萬9384美元（約新台幣189萬元），比2022年同期的5萬6316美元（約新台幣177萬元）增長了5.4%。其中，35至44歲的年齡層表現最佳，平均薪資比全國平均高出13.8%。

按種族劃分，數據顯示出了明顯的種族不平等，因為西班牙裔和拉丁裔的年收入平均只有為4萬5968美元（約台幣146萬元），是全美收入最少的族群，而亞裔的平均年收入則超越白人勞工的6萬4636美元（約新台幣205.5萬元），以7萬9456美元居冠，其中亞裔男性的年收入更高達9萬012美元（約新台幣284.5萬元）。

數據出爐後，有美國網友扒出，身為美國最夯AI概念股輝達（Nvidia）創辦人兼執行長的黃仁勳，自身的身價就已高達692億美元，因此不少人戲稱，黃仁勳靠著獨自一人的努力，就直接拉高了所有在美亞裔的平均值。

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