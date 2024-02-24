瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

▲瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社，下同）

文／中央社

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天抵達匈牙利，並與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）達成協議，將出售4架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，且延長兩國現有的戰機出租與維護合約。匈牙利可望於26日放行瑞典的北約申請。

克里斯特森今天抵達匈牙利首都布達佩斯，並與奧班共同召開記者會。

兩國總理在記者會宣布，瑞典將出售4架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，並且延長現有的14架獅鷲獸戰鬥機出租與維修合約。

瑞典目前出租14架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，合約中除了租借外，還包括維修、支援等項目，這個合約將延長10年，至2036年。而匈牙利將於2026年獲得這些戰鬥機的所有權。

克里斯特森表示，瑞典自產的JAS 39獅鷲獸戰鬥機是瑞典的驕傲，同時也是瑞典可以提供給北約重要的軍事協助之一。

他認為，這個協議有益於歐洲的防衛力，對兩國也有正面影響，他很樂意見到歐洲上空會出現更多瑞典JAS 39獅鷲獸戰鬥機。

奧班說，他很樂見能夠跟瑞典達成討論許久的軍購協議。

奧班也在記者會表示，匈牙利國會將在26日針對瑞典申請加入北約做出決定，為這個篇章劃下一個句點。

克里斯特森表示，相信瑞典與匈牙利很快就會成為北約盟友。

瑞典媒體分析，克里斯特森這次造訪匈牙利，讓奧班有機會展現他有權力讓瑞典的北約入會申請案過關。

瑞典電視台的政治評論員克努森（Mats Knutson）表示，這個協議不但有利於匈牙利的空中防衛能力，也對瑞典的軍火產業很有益處。

目前透過租賃方式擁有JAS 39獅鷲獸戰鬥機的國家還包括捷克、泰國。