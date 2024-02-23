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醫師年薪破800萬？公會澄清「薪水不如台積電工程師」申報點數≠所得

▲▼醫師公會召開緊急記者會說明「醫師健保申報點數不等於醫師所得」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲醫師公會召開緊急記者會說明「醫師健保申報點數不等於醫師所得」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期有媒體報導根據衛福部健保點值申報資料，分析一年健保平均給付每一名醫師約8百萬，讓外界誤以為醫師年薪破8百萬。醫師公會全聯會今（23）日召開緊急記者會澄清，強調健保點值不等同於醫師所得，擔心民眾對醫師收入有錯誤認知，很多開業醫師的實際收入甚至比台積電工程師要少。

該報導以各科醫師全年申報健保點數分析醫師收入，健保111年 「西醫門診各專科申報」共有5萬3490名醫師申報478億396萬點，平均每人申報894萬點，相當於一整年健保平均給付每一名醫師約800萬；進一步細看又以內科系申報量最多，平均每人申報點數達1982萬點，其次為復健科的1384萬點、泌尿科1368萬點。

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這項訊息引發基層醫師反彈，醫師公會全國聯合會今（23）日召開緊急記者會說明，公會理事長周慶明直言「醫師申報健保點值不等同於醫師所得」這些點數背後牽涉許多成本，包含病人接受檢查、住院、另有很多高價手術、治療藥物等，還有更多醫事人員的人事成本，全都掛在醫師的申報中，卻直接轉為醫師收入，恐怕造成社會誤解。

內科醫學會副秘書長張孟源直言，點值申報能呈現的是健保對於病人健康的投資、國家對於嚴重度高疾病的健康投資，例如脊髓肌肉萎縮症SMA基因治療藥物一針就要價4900萬元，醫師不可能從中獲取利潤，只是代表民眾在健保制度下，可以享受到的最先進醫療。

醫師公會常務理事王宏育解釋，內科申報1980萬點僅能解釋為內科醫師一年做了多少事情，有如台積電工程師一年產值5000萬到1億，大家都覺得好棒棒，幫國家賺很多錢，醫師也是一樣，更可能是申報越多，做越多事情，可能越累、越是過勞，醫師薪水可能比一般人好一點，但是很辛苦。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啓嘉解釋，健保給付是掛醫師給付，只會以當初開處方當成申請者去計算，是一個團隊的金額，就像麵店40位員工，但只有顯示老闆的名字，但底下有很多人協作「這個數據沒有太多參考意義」。

黃啓嘉更直言，很怕把醫師實際收入講出來，會嚇跑很多年輕的新血，公家機關以外的醫師通常沒有退休金、年終，薪資還不如台積電中階以上主管，且薪資已經30年沒有調整過。醫師公會公關副召集委員張甫軒則提到，開業醫師的收入小於台積電工程師，這是事實，醫師當然有高所得也有低所得，平均每月收入20～30萬，是常見的情況。

張孟源也感慨說，內科醫師申報金額如此高，主要是和很多新藥新科技有關，現在內科醫師根本招不滿，但還是希望大家「踴躍來報名內科」。

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