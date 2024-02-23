情侶媒介「7男3女群交趴」夯到六都巡迴　網友落選懷恨舉發被逮

記者葉國吏／綜合報導

張姓男子與范姓女友2023年在「X」（原twitter）發文舉辦集體群交趴「3小時3300不限次數」，吸引多名男子花錢參與，2023年8月24日開趴時被警方查獲逮捕。日前張男、范女各判有期徒刑6個月、5個月。根據了解，張男范女在該圈子相當夯，甚至還六都巡迴舉辦，不過最後會被警方查獲，也是因為有男子報名不到懷恨舉發。

▲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

判決書指出，張男、范女2人，以手機通訊軟體LINE成立「麻辣香腸團購生活網」群組，並在社群軟體「X」（原twitter）成立群組揪團「8/24台南(四)鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師、足療師、歡淫單男一起來體驗、大風吹…、8月24日單男等我們、多人3小時不限次數3300、飲料毛巾套套潤滑劑現場準備…」等內容，費用為3000元至3300元不等。

2023年8月24日開趴，警方提前掌握訊息，前往地點查獲7男3女，並扣得保險套256個、保險指套191個、潤滑劑7瓶，現金4萬6300元等物。日前張男范女個被依共同犯圖利容留性交罪，判有期徒刑6個月、5個月。

根據了解，根據了解，張男范女在該圈子相當夯，甚至還六都巡迴舉辦，不過最後會被警方查獲，疑似有網友報名落選，心生不滿而向警方檢舉，讓警方提前掌握訊息，得以持搜索票前往查獲。