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從出生養了牠10年　動物園管理員遭「公獅咬死」滿臉血倒在鐵籠外

▲▼奈及利亞動物園飼養員餵食獅子後忘記鎖門，被公獅咬死。（圖／翻攝自社群平台X）

▲奈及利亞動物園飼養員餵食獅子後忘記鎖門，被公獅咬死。（圖左／CFP；圖右／翻攝自社群平台X）

記者張寧倢／編譯

奈及利亞奧孫州（Osun State）一家動物園的男性管理員19日被一頭他照顧了將近10年的公獅攻擊，他當天下午餵食完獅子後忘記將鐵門上鎖，當場被狠咬慘死。一段流傳網路社群的影片顯示，管理員滿臉鮮血倒在地上毫無反應，而那頭公獅似乎被動物園的其他人員持槍射殺死亡。

▲▼奈及利亞動物園飼養員餵食獅子後忘記鎖門，被公獅咬死。（圖／翻攝自社群平台X）

▲動物園其他人員射殺攻擊的公獅，奧拉武伊受重傷倒在地上，來不及獲救。（圖／翻攝自社群平台X）

根據BBC報導，死者是一名叫做奧拉武伊（Olabode Olawuyi）的獸醫技術專家，他生前在奧巴費米阿沃洛沃大學（Obafemi Awolowo University）動物園擔任負責人。校方聲明指出，「自從9年多前這些獅子在學校裡一出生以後，他就一直負責照顧牠們」。

大學發言人奧拉雷瓦朱（Abiodun Olarewaju）表示，「不幸的是，那頭公獅殺死了餵養牠們的人，我們完全不知道公獅當時是怎麼了，為何會發動攻擊。」副校長對家屬致哀並下令徹查。學生會會長阿金雷米（Abbas Akinremi）則向當地媒體表示，這是「人為疏失」所造成的，因為動物管理員餵完獅子後忘記鎖門。

奈及利亞北部另一家動物園的管理員甘杜（Abba Gandu）自1971年開始照顧獅子以來，已有50多年的飼養經驗，他評論這是一起不幸的事件，未來事發的動物園應該採取更多安全措施，不過「這件事不會對我個人產生任何影響，因為餵養獅子是我一生中都想做的事。」

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