納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

▲ 疑似載著納瓦尼遺體的小巴行駛於監獄通往太平間的路上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny） 16日傳出在獄中猝逝，普遍被指是遭總統普丁毒手，當局遲遲不願將遺體交還家屬，更令外界認為死因不單純。外媒曝光一段疑似他的遺體被從監獄偷偷運往太平間的畫面，醫院工作人員更透露，他身上到處都是瘀傷。

CCTV footage appears to have captured a Russian convoy transporting Alexei Navalny’s body from prison to a morgue.



Russian media outlet Mediazona released the camera footage filmed overnight on the 16-17 February – the same day as Navalny’s death.https://t.co/t965jrljCO pic.twitter.com/B5JqHcShdw — Sky News (@SkyNews) February 19, 2024

俄國獨立媒體Mediazona曝光的監視器畫面中，一支由4輛車組成的車隊連夜開離納瓦尼被關押的北極流放地IK-3聯邦監獄「極地狼」，前後依序是一輛警車、一輛沒有標誌的灰色轎車、一輛小型巴士和墊後的第二輛警車，其中灰色轎車可能隸屬聯邦安全局（FSB），而小巴上有聯邦監獄管理局（FSIN）標誌，據信載著納瓦尼的遺體。

《天空新聞》引述Mediazona報導指出，影片拍攝於16日至17日夜間，也就是納瓦尼死亡當天晚上。2架路況攝影機畫面都顯示，這支車隊穿過拉貝特南吉（Labytnangi）以南的鄂畢河，而這是監獄通往薩列哈德（Salekhard）醫院太平間的唯一一條路。

從監獄到太平間約需1小時車程，當局於16日下午2時19分公布納瓦尼死訊，監視器畫面可見車隊經過的時間為當地晚間11時54分至凌晨0時1分。《天空新聞》尚無法獨立證實影片真實性。

《太陽報》指出，納瓦尼母親17日上午被監獄工作人員送往太平間，卻找不到兒子遺體，後來發現遺體被安置於另一間太平間，且被警察嚴密看守，引發外界質疑死因。

一名曾目睹遺體的醫院護理人員透露，納瓦尼身上布滿瘀傷，且有痕跡表明他疑似遭到謀殺。有人認為他在獄中癲癇發作，護理人員也稱，他身上的瘀傷是由抽搐引起，有人試圖控制他，但他的抽搐非常強烈，才會導致瘀傷。