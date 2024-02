納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

▲ 疑似載著納瓦尼遺體的小巴行駛於監獄通往太平間的路上。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny) 16日傳出在獄中猝逝,普遍被指是遭總統普丁毒手,當局遲遲不願將遺體交還家屬,更令外界認為死因不單純。外媒曝光一段疑似他的遺體被從監獄偷偷運往太平間的畫面,醫院工作人員更透露,他身上到處都是瘀傷。

CCTV footage appears to have captured a Russian convoy transporting Alexei Navalny’s body from prison to a morgue.



Russian media outlet Mediazona released the camera footage filmed overnight on the 16-17 February – the same day as Navalny’s death.https://t.co/t965jrljCO pic.twitter.com/B5JqHcShdw