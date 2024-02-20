學生女友10年後告性侵　國中男師遭重判8年

▲男師被重判8年。（圖／記者游芳男攝）



記者張靖榕／綜合報導

國中在宜蘭縣就讀的女學生小華（化名，下同），在校期間認識一名男老師，並在該師帶領下多次發生性行為。事隔10年，小華決定向警方報案提告，宜蘭地方法院法官審結，依妨害性自主罪判處教師8年徒刑。

判決書指出，男教師10年前任職小華就讀的學校，雙方之後發展成男女朋友關係，當時28歲的男教師開車載著國二的小華出遊，多次在車內、宜蘭市租屋處發生性行為，至少10次，雙方還互相傳裸照、訊息互撩。

小華於2022年報警提告，並在庭訊時表示，該師是隔壁班導師，雙方在社團活動課上認識，雙方在她國二上學期至國三下學期間，多次發生親密關係。男師坦承和小華交往過，但否認雙方發生性關係，反控小華在2022年間跟他妻子索要250萬元，他原本要請律師處理，想不到拿不到錢的小華立刻就提告。

合議庭法官認為，小華在偵查及地院審理過程中，對男師指證歷歷，再加上雙方互傳裸照，並不像男師所稱的「只是感情糾紛」而沒有發生性關係，因此足以認定雙方曾是關係親密的男女朋友。

法官審酌男師為維護師道謹守師生分際，利用小華智識不成熟以及對教師尊重不敢違逆的心理狀態，刻意在外出期間製造獨處機會，未尊重女性自主權利，一再與小華發生性行為，並且在偵查時否認犯行，因此依妨害性自主罪，判男師8年有期徒刑，全案可上訴。