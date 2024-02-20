勾腿激吻畫面曝光！IC設計大廠「處長車震女同事」15分鐘全被拍

▲兩人車震後仍激吻勾纏，女方還伸手進對方衣服愛撫。（翻攝Dcard）

圖文／鏡週刊

一名網友在Dcard爆料發文，以「人夫人妻偷情日誌及內部不能說的祕密」為題，辛辣曝光某科技大廠處長與公司採購女同事偷情車震全紀錄，不僅揭發處長婚外情，並且指控兩人利用職務之便，跟他人祕密在外成立代理公司，「利用脅迫手段，迫使各家封裝廠及基板廠配合導入其代理的次級產品，以謀取龐大的非法暴利」。除此之外，該處長與其內部同夥還會針對不願配合廠商故意降低其工程能力評比，導致該廠商失去外包訂單，指特定廠商難以獨善其身。

貼文公布兩人晚上在某戶外停車場的偷情影片、照片，畫面中雙方坐上男方的黑色休旅車激戰，車震過程被爆料者省略，並在字幕警告觀眾過程不宜兒童觀看，省略15分鐘火辣過程。緊接著兩人辦事完後，下車前往繳停車費。在臨別前，兩人離情依依，愛得難捨難分，不僅親密相擁、忘我接吻，女生甚至抬起腿纏繞男方，一度還把手探進對方上衣愛撫挑逗，最後兩人才各自回到車上，結束幽會。

▲兩人當街擁吻依依不捨，女生甚至還用腳勾住對方挑逗。（翻攝Dcard）

如此香豔畫面讓一票網友看到瞠目結舌，更有網友看到女生連腳都勾上處長身上，笑稱「我似乎看到了阿嬤饋咖」、「女的腳都上去了，有那麼飢渴」、「勾腳腳 好色ㄛ」；還有人則佩服拍到近距離畫面，猜測拍攝者身分，「這視角根本徵信社，太狂了吧，是元配還是廠商發威，又或是以上皆是呢？」「這視角超專業一定是砸錢請徵信社」、「會被這樣爆料，肯定是做得太超過或吃相難看，有人看不下去」。

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