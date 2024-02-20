水泥造塚封屍幼女！10歲男童遺體塞行李箱　毒蠍情侶遭控謀殺

▲警方發現小多明格茲（左）被藏在行李箱的屍體，以及耶森尼亞（右）被水泥封住的遺體。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國科羅拉多州警方最近在一對情侶的倉庫中，發現一具被水泥封屍於金屬容器內的女童屍，隨後又在一輛廢棄車輛的後備箱中，尋獲2人被裝在行李箱裡的兒子屍體，而將這對夫婦逮捕。

據《紐約郵報》報導，當地警方1月20日在一座倉庫中的金屬容器內，發現了一具9歲女童的屍體。當時，她的遺體被水泥包裹著，而警方也在進行了DNA測試後，證實這名女童是早在2018年夏天就失蹤的耶森尼亞（Yesenia Dominguez）。

▲35歲父親多明格茲（左）及其36歲女友明哈雷斯（右）狠心殺害了一對子女。（圖／翻攝自X）

於是，警方立即拘留了女童35歲的父親多明格茲（Jesus Dominguez），及其36歲女友明哈雷斯（Corena Rose Minjarez），並對2人進行審問，不過這對情侶卻謊稱孩子們可能在亞利桑那州。

2月6日，警方在普韋布洛（Pueblo）尋獲一輛被棄置在廢棄物場的汽車，汽車的後備箱還裝著一個行李箱，而10歲的小多明格茲（Jesus Dominguez Jr.）的遺體就在行李箱內。

如今，多明格茲和女友明哈雷斯被警方以謀殺和虐待屍體罪提出控訴，另外由於多明格茲多年來一直以一對兒女的名義申請補助，因此他也將面臨竊取政府福利的指控。法庭記錄顯示，兩人的保釋金高達200萬美元，並定於21日再次出庭。