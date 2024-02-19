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英國貨輪「葉門外海」遭攻擊　另一艘遇爆炸棄船逃生

▲▼葉門胡塞武裝（Houthi）。（圖／路透）

▲葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡賽）頻繁攻擊各國商船。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國海事安全公司Ambrey於18日表示，一艘在英國註冊的貨輪，於葉門外海曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）遇襲，幸好之後順利通過。而英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也通報，一艘船隻在葉門港口城市穆哈（Al Mukha）附近遇上爆炸事件，船員被迫棄船逃生。

Ambrey說明，該船是一艘開放式艙口普通貨輪，在英國註冊，懸掛貝里斯國旗，並且由黎巴嫩營運，當時正從阿拉伯聯合大公國的豪爾費坎港（Khor Fakkan）往北駛向保加利亞的瓦爾納（Varna），並未完全載滿貨物，遇襲後「短暫從10節降至6節，並且偏離了航線，接著聯繫了吉布地（Djiboutian）海軍，然後才回到先前的航線與速度。」

與此同時，UKMTO通報，葉門港口城市穆哈以南35海里（約65公里）處發生事故，一艘船附近爆炸後，導致船體毀壞，船員被迫棄船。該機構並未詳細提及船隻資訊，僅稱已經下錨停泊，而所有船員安全無虞。

去年11月中旬開始，葉門反抗軍青年運動（Houthi）多次針對行經紅海及曼德海峽的國際商船發動無人機與導彈攻擊，聲稱此舉是為了在以色列發動加薩戰爭之際，聲援巴勒斯坦人民。這些襲擊促使多間公司暫停紅海航線，轉而選擇較長途且更昂貴、繞行非洲的航線，美英戰機也在葉門各地進行了報復性打擊。

不過，青年運動經營的官方媒體，目前尚未針對英國2艘船隻的遇襲事件發表評論。

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