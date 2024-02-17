川普民事詐欺判罰111億、3年不得在紐約經商！　他氣炸要上訴

▲川普遭重罰3.55億美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌欺騙銀行和保險公司，誇大自身淨資產數十億美元被起訴，紐約法官16日下令，川普及旗下企業須賠償近3.55億美元（約台幣111億元），且未來三年內不得在紐約擔任任何公司或其他法人實體的官員或董事，也不能向在紐約註冊的任何金融機構提出貸款申請。

綜合外媒報導，川普與兩個兒子、小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）因誇大財產價值以獲得更優惠的貸款條件，從而節省利息，因此遭到起訴。然而，川普父子三人堅決否認他們有任何不正當的行為。

川普除了須繳納3.55億美元罰款外，還必須支付利息，總額達到4.5 億美元。此外，法官還規定，川普在未來三年內，不得在紐約擔任任何公司或其他法人實體的官員或董事，也不能向在紐約註冊的任何金融機構提出貸款申請。

川普的兩個兒子也未能逃過懲罰，他們分別被罰款400萬美元（約台幣1億2500萬元），並且在未來兩年內，他們也不能在紐約進行任何生意活動。

對於法官的判決，川普表示，這是充滿政治動機的政治迫害，「對於我們的國家來說，這是一個非常悲傷的日子。」他的團隊已表示將對此提出上訴，「我們會上訴，我認為，我們會成功。」