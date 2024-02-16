記者閔文昱／綜合報導

農曆春節有許多人會到彩券行買刮刮樂試手氣，YouTube二手車達人「小施汽車」近日也跟上這波熱潮，準備了5張刮刮樂犒賞員工，結果其中一人竟真的刮中200萬元，讓在場所有人都看傻了眼，但正當該員工要去銀行兌換獎金時，才得知手中的刮刮樂其實是「假的」，驚人反轉引發熱議。

「小施汽車」近日在YT頻道上傳新年特輯影片，只見他手中拿了5張刮刮樂，並分別送給了辦公事的5名員工，而員工們也在一人說出一句吉祥話後，隨即拿出硬幣開刮，不料5人中就有2人中獎，其中一人贏得500元，另一人則是幸運刮中200萬，頓時讓眾人驚呼「屁啦怎麼可能！」、「哪有那麼好運啦！彩券行業配喔！」

▲「小施汽車」拍攝過年整人企劃。（圖／翻攝自YouTube／小施汽車生活頻道，下同）

然而，正當該員工要開車去兌換獎金時，卻發現後車窗被貼了紙條「你被整了」。小施這才出面解釋，這其實是新年整人企劃，因為他過去經常看到有YouTuber送員工刮刮樂，但從沒看過有人用刮刮樂整人，因此特別去買了假的刮刮樂來惡整員工。他也安慰以為中了200萬的員工「我們對你很好了，沒讓你到銀行抽號碼牌，把這張（假刮刮樂）拿給他，我怕你被抓起來。」

影片一出，不少網友笑稱「好歡樂的氣氛」、「這個也有整人的！太扯啦哈哈」、「真的夠好笑」。不過也有網友認為「我覺得不行，這玩笑真的開不得欸」、「他脾氣真好，如果是我直接辭職」、「這老闆真的太無聊了！大過年的！是在耍什麼？開員工的玩笑好玩是嗎？」、「網紅就是各種騙」，甚至有網友痛批「為什麼感覺看到晚安小雞的翻版...」

針對網友質疑，小施16日則在臉書發文回擊「欸欸，泰山（該員工）不用分嗎？最後這個，突然發現雅虎下面的留言非常凶狠，不知道都是人留下的。口悲。」