遭柬判刑2年！阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨當局判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

記者陳韻如／高雄報導

網紅晚安小雞與同伴阿鬧日前赴柬埔寨，自導自演遭詐騙集團凌虐洗劫，被警方逮捕，今遭柬埔寨當局以涉犯煽動製造社會動亂罪，判刑2年，每人罰款400萬柬幣，而依柬埔寨法律規定，2人必須承擔法律責任，刑滿後才會驅逐出境。事後阿鬧也被網友起底，除了是政二代外，過去就曾因侵入廢棄眷村拍攝靈異、猥褻等影片，事後也遭法官判刑。

晚安小雞與阿鬧先前在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演，2人14日遭到柬埔寨警方逮捕，並於15日在記者會中下跪認錯，希望柬埔寨當局給他們機會，而16日柬埔寨西港省初級法院法官裁定，2人因犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

事發後，阿鬧也遭網友起底，本名為魯祖顯的他，媽媽李美素過去曾以平地原住民身分2度參選台南市議員，但他身為政二代，卻屢屢做出脫序行為，過去就曾與「八號商店粉絲團」的直播團隊在未經許可之下，侵入高雄市左營已廢棄合群新村眷村直播。





▲阿鬧過去曾因闖廢棄眷村直播活春宮，遭法官判拘役。（圖／粉專八號商店授權）

直播過程中，還偶然發現有一對男女正在性行為，團隊還躲在宿舍外拍攝，並透過臉書直播該猥褻聲音及影像供人觀賞。

警方事後傳訊阿鬧到案，並且依法移送法辦，而經法院審理，橋頭地院依無故侵入他人建築物罪、播送猥褻聲音及影像罪等，判處阿鬧拘役75天，得易科罰金7萬5千元。

如今阿鬧又在柬埔寨闖禍，還因此必須入獄服刑2年，也讓網友不禁搖頭，「才2年，對他們很仁慈了吧= =」、「太誇張了，沒有關個五年喔？才三萬也太少了」、「會不會判太輕？應加重處罰，防止這種社會亂象。」