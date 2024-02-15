噁爆！她搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動　達美航空急返航

▲達美航空發生高空驚魂。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

達美航空（Delta Air Lines）發生高空驚魂記，一名女乘客搭機到一半，竟然有大量蛆蟲「宛如雨點一般」從天而降，不僅掉落在她的頭上，還爬滿了座位區，並且瘋狂蠕動著，導致航班被迫掉頭。

天空新聞報導，該客機預計從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，原本預計9小時的飛行，卻在起程約1小時就被迫返航。乘客們透露，飛機後方到處都是蠕動的蛆蟲，最後才發現罪魁禍首是某件隨身行李內一條腐爛的魚。

Reddit網友Nisha_16表示，他和家人就坐在蛆的正前方一排，「我們後方的那位女士告訴空服員，蛆掉到她的頭上。我轉過去看到牠們在座位上蠕動」，並且形容那一幕噁心極了。

28歲乘客凱爾西（Kelsey）也在社群媒體X（前身推特）發文表示，自己早就抱怨過飛機上出現怪味道，但「最令人失望的是」空服員根本沒有給予足夠的關注，反而「全部坐在機組人員區說說笑笑」，甚至沒有提供飲水。她最終被安排坐上另一個航班，但處理過程簡直就是一場災難，還一度被卡在亞特蘭大，差點回不了家。

對此，達美航空也證實機上行李出現腐爛的魚和蛆蟲，「我們向133 AMS-DTW航班旅客致歉，他們的旅程因為不適當打包的隨身行李而遭打斷。飛機返回登機口，旅客也被安置到下一個可飛行的航班。飛機因為清潔作業而停飛。」