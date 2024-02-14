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3頭大型犬突衝出狂咬　慢跑男樹林邊慘死

「3軍犬」突衝出撕咬　慢跑男慘死樹林…目擊者：想救但無能為力

▲義大利發生3頭羅威納犬咬死1名慢跑者事故。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

義大利羅馬發生犬隻咬人致死事件。39歲男子帕斯夸里尼（Paolo Pasqualini）慢跑時突遭3頭羅威納（Rottweiler；又稱洛威拿）攻擊，儘管當時有其他民眾在現場，卻無力阻止猛犬撕咬，等救護人員到場時，帕斯夸里尼已明顯死亡。

據《鏡報》報導，帕斯夸里尼11日在羅馬郊區曼齊亞納市（Manziana）慢跑時經過一處樹林，卻疑似遭從私人土地逃跑出來的3頭羅威納犬攻擊，最後失去性命。

市政府表示，私人土地和樹林有段距離，且當時雖有目擊者在場，但目擊者無法提供帕斯夸里尼任何幫助。女主人則聲稱，3頭愛犬先前從未表現出攻擊性，也不知道牠們逃出住處。對此，檢方可能依過失殺人、照管不周起訴飼主夫婦。

殺害帕斯夸里尼的3頭羅威納犬已被捕捉，並由相關單位暫時保管，義大利動物與環境保護協會（AIDAA）除對帕斯夸里尼的家人致哀，也希望當局不要安樂死3條狗，而是追究飼主的責任。

羅威納屬於大型犬種，平均體重約在40到50公斤之間，其警覺性高、動作迅猛、咬合力強、保護主人意識強及服從命令等優點，使其成為傑出軍犬、警犬、護衛犬甚至陪伴犬。另一常見警衛犬「杜賓犬」便有羅威納的血統。

但羅威納的領地、保護主人意識曾造成多起咬傷及咬人致死事件，因此有建議應讓經驗人士飼養羅威納，部分國家及地區也禁止民眾飼養羅威納犬。

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