　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

▲▼前立委王婉諭、高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）（留稿用）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

「國會好聲音」高嘉瑜未能連任成功、抱憾離開國會，她接受《ETtoday新聞雲》專訪，受訪的當下，她也一邊為送給支持者的春聯簽名，厚厚一疊春聯顯示她的高人氣，但高嘉瑜自嘲，很多人選後一直來要春聯，可能覺得會絕版，特別想要收藏。對於未來規劃，她也坦言四年的變化很大，也不知道未來會不會有黨中央更喜歡的人、或是地方上出現更厲害的人，甚至其他黨推出的人選。

明星立委高嘉瑜此次因為泛綠陣營分裂，未能成功留在國會，即便如此她仍享有高聲量，選後檢討、辦公室格局以及下一步計畫都成為媒體焦點，她日前也接受《ETtoday新聞雲》專訪，談到選後規劃以及選戰點滴，記者步入她座落於青島二館的辦公室，滿是粉紅色的壁紙、明星般的周邊商品以及全立院唯一的小閣樓，與眾不同的格局確實吸睛。

走進辦公室，就看到一個嬌小的身影坐在沙發上，手起刀落為厚厚一疊、至少百張的「高嘉瑜春聯」簽名，顯示他的超高人氣，高嘉瑜也詢問能否「把握時間」邊受訪邊簽名後，即便採訪期間，高嘉瑜也沒有停下動作，她不時轉動痠痛的手腕，選民服務做好做滿，高嘉瑜也自嘲，很多人選後一直來要春聯，可能覺得會絕版，特別想要收藏。

至於未來規劃，她坦言很難講，四年的變化很大，也不知道未來會不會有什麼新的人、黨中央更喜歡的人、或是地方上出現更厲害的人，甚至其他黨推出的人選。高也表示，選後有一天辦簽名會，從兩點半簽到六點，手都發炎了，但大家也是來給我加油跟溫暖，很多人都是雪中送炭、格外溫馨。

對於「黨內孤鳥」的外號，高嘉瑜表示，她沒有派系，很多人會覺得我是一個人單打獨鬥。至於空戰逆風？高嘉瑜坦言，年輕人還是主要因素，畢竟執政8年，年輕人希望改變是一定的、訴求政黨輪替，氛圍上確實比較不利，這是一定有的。

高嘉瑜也認為，三黨不過半確實是很大的挑戰，以後國會會很熱鬧，有很多戰將：黃國昌、韓國瑜、王世堅、謝龍介，精彩可期，大家都很期待，但就少了一個歌手安撫他們的情緒。

對於選戰的過程，民調都大幅落後，高嘉瑜不解，她表示，其實內部民調一直都很接近，外部民調當然會有一些機構效應或甚至刻意操作，就個人一直以來非常明確、甚至一對一會贏，分裂導致選票會有一些影響，但真的沒想到外界民調會有這麼大差異，T台是最早的、有點定錨效應，導致大家一面倒看衰我們。

高嘉瑜坦言，後面一直有這樣的聲音，也被操作說，反正沒分票高嘉瑜也不會贏，雖然我們自己做民調都很接近甚至會贏，但還是敵不過這些媒體操作。

至於選戰困難的地方？高嘉瑜表示，困難的地方就是沒有辦法團結民進黨，選舉結果就是證明，自己過去在各方面的言行讓基層不滿，即便保送國民黨也要投給別人，代表她還有很多要檢討的地方，才會有這樣的結果，最要負責任的還是自己。

至於選戰期間向支持者道歉？高嘉瑜回憶，第一次是在黨政說明會，底下都是民進黨支持者，有一些他們不能諒解的地方，總是要取得他們諒解、跟他們對話溝通，當時卓榮泰跟陳時中也在，過去大家對她很多言論有不滿或是誤解的地方，一切希望好好溝通、重新開始，讓大家了解我們的初心，重新開大家對話。

▲▼前立委王婉諭、高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）（留稿用）

高嘉瑜指出，黨部沒有要求（道歉），當時卓榮泰跟現場其實也希望跟支持者取得原諒，還有一次在何孟華議員辦的活動，許淑華也是在台上希望我跟大家道歉，他們的出發點都是希望支持者能消消氣，把過去不滿放下 、團結，因為大家都知道內湖南港沒有分裂本錢。

高嘉瑜分析，這次選票加起來是會贏的、大於國民黨，這也是很不容易，民進黨在內湖南港的基本盤就是34％，這種分裂的情況下能拿40％，已經有很多中間跟年輕選民投給我們，但敗在自己人不團結、無法支持，這部分就是我自己的問題了。

而高嘉瑜最近也跟上黨內同仁的腳步，開始到threads經營社群平台，高嘉瑜表示，很多人來問你怎麼沒去？包含yt、threads等等，黨內希望我們多一些跟年輕人溝通的平台跟管道，讓支持者多多認識，沒有特別下令，都是自發性的，看到朋友跟支持者都在上面，就互相揪一起加入，有點像噗浪。

也有人說threads像PTT八卦版？在成為民代前，曾是八卦版站長的高嘉瑜不這麼覺得，她解釋，八卦版都是很長一篇文章，性質跟threads的隨筆比較不同。高嘉瑜表示，之前在八卦版當站長、發言人，PTT會發生一些需要媒體採訪的事情，她的主要工作就是代表站方出面說明。

高嘉瑜解釋，PTT常發生一些亂七八糟的事情、需要站方出面，我就負責出面說明，解釋這件事情到底是怎樣以及站方的態度。都是義務職，所以也是先了解其他站長跟版主的想法，再幫忙說明，很多人是理工宅、比較不願意出面，所以就由我來幫忙說明。當時已經從台大畢業了，還是每天掛在PTT上。

ET快訊
快訊／晚安小雞遭警方逮捕！
騙每月15萬包養！　長腿妹被白嫖怒告性侵
最新機上盒廢止名單　91款別買
剩2個連假「今年國旅會很慘？」　全場炸鍋：學不會教訓
普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂
情人節官宣！　鍾楚曦認愛大4歲男星
柯震東逛台中夜市　小女生喊「他不是啦」本尊傻眼
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊修NCC組織條例「防萬年委員」　趙少康：由藍推3人、白推1人

高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

喊修NCC組織條例「防萬年委員」　趙少康：由藍推3人、白推1人

高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

高鐵燈區作品進場組裝測試　民眾勿擅入工區以維安全

買0050=買台積電？　理財達人1圖破解迷思

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

南韓總統尹錫悅去年訪英前　行政官電郵慘遭北韓駭客入侵

新北藝文特區1男暈躺公廁！婦人嚇到報警　查扣針筒+海洛因

台灣古裝劇「大跳科目三」！網傻眼炎上：瘋了嗎　劇方悄悄剪掉了

年初六開工迎財神　台中消防籲留意鞭炮灰燼...別惹火神

子宮頸抹片篩檢早期異常個案高達9成7　定期3年1次抹片檢查守護健康

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

召喚出來了？圍牆上驚見「神秘紅貓」霸氣登場　閉眼養神定格不動

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

政治熱門新聞

美女議員新年辣爆！承諾「打開浴袍」真的脫了

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

情人節送玫瑰花告白太太任美鈴　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵

曝光盧秀燕「首任中央民代照」　洪孟楷：最美市長！高顏值又專業

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

沈伯洋最想問　國防部如何應對「三戰」？

更多熱門

相關新聞

攜手洪孟楷拚2026？蔣萬安回應了

攜手洪孟楷拚2026？蔣萬安回應了

2026將迎來九合一大選，由於諸多國民黨執政縣市首長任期屆滿，外界紛紛開始盤點接班戰將，拿下立委選舉全國最高票的立委洪孟楷被同黨議員點名，若想選新北市長，應找適當時機宣布。面對洪孟楷13日放上與台北市長蔣萬安的合照，是不是有想一同拚雙北2026意味？蔣萬安表示，爭取民眾認同最重要的就是做出成績、做出政績。

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

關鍵字：

高嘉瑜基進黨吳欣岱2024大選民進黨李彥秀國民黨陳時中

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面