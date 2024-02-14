高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

「國會好聲音」高嘉瑜未能連任成功、抱憾離開國會，她接受《ETtoday新聞雲》專訪，受訪的當下，她也一邊為送給支持者的春聯簽名，厚厚一疊春聯顯示她的高人氣，但高嘉瑜自嘲，很多人選後一直來要春聯，可能覺得會絕版，特別想要收藏。對於未來規劃，她也坦言四年的變化很大，也不知道未來會不會有黨中央更喜歡的人、或是地方上出現更厲害的人，甚至其他黨推出的人選。

明星立委高嘉瑜此次因為泛綠陣營分裂，未能成功留在國會，即便如此她仍享有高聲量，選後檢討、辦公室格局以及下一步計畫都成為媒體焦點，她日前也接受《ETtoday新聞雲》專訪，談到選後規劃以及選戰點滴，記者步入她座落於青島二館的辦公室，滿是粉紅色的壁紙、明星般的周邊商品以及全立院唯一的小閣樓，與眾不同的格局確實吸睛。

走進辦公室，就看到一個嬌小的身影坐在沙發上，手起刀落為厚厚一疊、至少百張的「高嘉瑜春聯」簽名，顯示他的超高人氣，高嘉瑜也詢問能否「把握時間」邊受訪邊簽名後，即便採訪期間，高嘉瑜也沒有停下動作，她不時轉動痠痛的手腕，選民服務做好做滿，高嘉瑜也自嘲，很多人選後一直來要春聯，可能覺得會絕版，特別想要收藏。

至於未來規劃，她坦言很難講，四年的變化很大，也不知道未來會不會有什麼新的人、黨中央更喜歡的人、或是地方上出現更厲害的人，甚至其他黨推出的人選。高也表示，選後有一天辦簽名會，從兩點半簽到六點，手都發炎了，但大家也是來給我加油跟溫暖，很多人都是雪中送炭、格外溫馨。

對於「黨內孤鳥」的外號，高嘉瑜表示，她沒有派系，很多人會覺得我是一個人單打獨鬥。至於空戰逆風？高嘉瑜坦言，年輕人還是主要因素，畢竟執政8年，年輕人希望改變是一定的、訴求政黨輪替，氛圍上確實比較不利，這是一定有的。

高嘉瑜也認為，三黨不過半確實是很大的挑戰，以後國會會很熱鬧，有很多戰將：黃國昌、韓國瑜、王世堅、謝龍介，精彩可期，大家都很期待，但就少了一個歌手安撫他們的情緒。

對於選戰的過程，民調都大幅落後，高嘉瑜不解，她表示，其實內部民調一直都很接近，外部民調當然會有一些機構效應或甚至刻意操作，就個人一直以來非常明確、甚至一對一會贏，分裂導致選票會有一些影響，但真的沒想到外界民調會有這麼大差異，T台是最早的、有點定錨效應，導致大家一面倒看衰我們。

高嘉瑜坦言，後面一直有這樣的聲音，也被操作說，反正沒分票高嘉瑜也不會贏，雖然我們自己做民調都很接近甚至會贏，但還是敵不過這些媒體操作。

至於選戰困難的地方？高嘉瑜表示，困難的地方就是沒有辦法團結民進黨，選舉結果就是證明，自己過去在各方面的言行讓基層不滿，即便保送國民黨也要投給別人，代表她還有很多要檢討的地方，才會有這樣的結果，最要負責任的還是自己。

至於選戰期間向支持者道歉？高嘉瑜回憶，第一次是在黨政說明會，底下都是民進黨支持者，有一些他們不能諒解的地方，總是要取得他們諒解、跟他們對話溝通，當時卓榮泰跟陳時中也在，過去大家對她很多言論有不滿或是誤解的地方，一切希望好好溝通、重新開始，讓大家了解我們的初心，重新開大家對話。

高嘉瑜指出，黨部沒有要求（道歉），當時卓榮泰跟現場其實也希望跟支持者取得原諒，還有一次在何孟華議員辦的活動，許淑華也是在台上希望我跟大家道歉，他們的出發點都是希望支持者能消消氣，把過去不滿放下 、團結，因為大家都知道內湖南港沒有分裂本錢。

高嘉瑜分析，這次選票加起來是會贏的、大於國民黨，這也是很不容易，民進黨在內湖南港的基本盤就是34％，這種分裂的情況下能拿40％，已經有很多中間跟年輕選民投給我們，但敗在自己人不團結、無法支持，這部分就是我自己的問題了。

而高嘉瑜最近也跟上黨內同仁的腳步，開始到threads經營社群平台，高嘉瑜表示，很多人來問你怎麼沒去？包含yt、threads等等，黨內希望我們多一些跟年輕人溝通的平台跟管道，讓支持者多多認識，沒有特別下令，都是自發性的，看到朋友跟支持者都在上面，就互相揪一起加入，有點像噗浪。

也有人說threads像PTT八卦版？在成為民代前，曾是八卦版站長的高嘉瑜不這麼覺得，她解釋，八卦版都是很長一篇文章，性質跟threads的隨筆比較不同。高嘉瑜表示，之前在八卦版當站長、發言人，PTT會發生一些需要媒體採訪的事情，她的主要工作就是代表站方出面說明。

高嘉瑜解釋，PTT常發生一些亂七八糟的事情、需要站方出面，我就負責出面說明，解釋這件事情到底是怎樣以及站方的態度。都是義務職，所以也是先了解其他站長跟版主的想法，再幫忙說明，很多人是理工宅、比較不願意出面，所以就由我來幫忙說明。當時已經從台大畢業了，還是每天掛在PTT上。