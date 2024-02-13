川普「不保護」談話掀波　一次看懂北約事件

▲川普「不保護」的說法引發國際譁然。（圖／路透）



文／中央社布魯塞爾12日綜合外電報導

前美國總統川普日前暗示他若當選將不會出手捍衛國防支出未達標的北大西洋公約組織（NATO）成員，甚至會鼓勵俄羅斯攻擊這些國家。這席話已引發白宮和西方各國官員譴責。

針對北約關鍵問題以及川普言論等，路透社彙整出以下關鍵問答：

北約是什麼？

北約是一個由北美和部分歐洲國家組成的政治及軍事聯盟，1949年成立時的用意是在冷戰局勢升溫之際對抗蘇聯威脅。

其中第5條款（Article 5）為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

北約決策機制採共識決，但美國的政治軍事實力意味著它顯然是聯盟中最強大的國家，其核武庫也被視為終極的安全保障。

北約有哪些成員國？

北約目前有31個成員國，大多為歐洲國家，外加北美洲的美國和加拿大。

芬蘭是最新成員，是鑒於俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭而於去年4月正式加入的成員。瑞典與芬蘭一起遞出申請，只待匈牙利批准便可排除入會的最後一個主要障礙。

土耳其國會終批准 瑞典加入北約就差匈牙利點頭

北約在冷戰期間主要聚焦於保衛西歐免於蘇聯威脅，但於1989年柏林圍牆倒塌後向東擴張，接納了一批來自中歐和東歐的前蘇聯加盟共和國。

北約成員包含諸如英國、法國、德國和土耳其等大國，也包含冰島和蒙特內哥羅這樣的小國。

川普針對北約說了什麼？

川普於2017至2021年出任美國總統期間，時常痛批北約和德國等的成員國，指控它們國防支出不足反而仰賴華府來保護它們。他並公然質疑北約集體防禦原則。

其實，指控歐洲國防支出不夠多的美國政府不只川普一個，但用詞沒有他那麼刺耳。

這個月10日在南卡羅來納州的一場造勢活動中，川普把他對北約的批評提升到全新境界，在演說中重述他執政時與「一個大國總統」的對話。

川普並未指明這位總統是誰，但表示對方跟他說：「好吧，先生，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎？」

川普說：「我說，『你沒付錢，想當個賴帳的人嗎？』不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。你得付錢付你的帳單。」

北約資金從何而來？

川普常常指控其它北約成員該繳的錢沒繳，給外界留下北約為一個類似年費制俱樂部的印象。

然而，北約運作方式並非如此。北約有共同基金，所有成員國也都會捐款，但北約實力大部分來自成員國自身的國防開支，這筆開支除了用來維護軍隊，也用於採購北約也能動用的武器。

然而，北約成員國雖承諾每年把至少2%的國內生產毛額（GDP）用於國防，大多數成員國2023年卻都沒有達到這個目標。

有多少北約成員達到國防支出目標？

根據北約去年7月的估計，2023年預料有11個成員國的國防支出達到2%目標，包括波蘭、美國、希臘、愛沙尼亞、立陶宛、芬蘭、羅馬尼亞、匈牙利、拉脫維亞、英國以及斯洛伐克。

歐洲最大經濟體德國國防開支占GDP的比例僅1.57%，但當地官員已表示今年一定會達標，有部分是多虧了一筆為因應俄烏戰爭而設立的10億歐元特別基金。

根據北約數據，國防開支占比最少的的是西班牙、比利時和盧森堡。

北約第5條款是什麼？

北約第5條款規定，條約各締約國同意，任何對歐洲或北美的武裝攻擊，「應被視為對全體成員的攻擊」。

每個北約成員同意，將會「立即、單獨，並會同其它締約國採取視為必要之行動，包括武力的使用，以協助受到攻擊的一方或多方」。

然而，第5條款並沒有承諾會自動啟動軍事行動來協助遭到攻擊的盟友。這意味著第5條款的強度取決於政治領袖回應的方式，端看他們是否明確聲明將把條款付諸行動。

這也是川普言論掀起眾怒的原因之一，特別是此時的北約正高度警戒俄羅斯在全面入侵烏克蘭後內心還懷什麼鬼胎。

北約第5條款之所以有威力，來自各方都理所當然地以為締約方會有所行動；川普開口暗示他將「不保護盟友」，等於破壞了這股力量。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天說：「任何關於盟友不會互相保衛的建議都會損害我們的安全，包括美國的安全，並讓美國和歐洲軍人面臨更大的風險。」