「從政就像跑馬拉松」　李坤城進國會工作清單先列這些事

▲李坤城在立法院報到日當天，與妻小一同走紅毯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新科立委李坤城今年成功鞏固北台灣「綠色本命區」三重，他出身自幕僚世代，擁有10年幕僚、3屆市議員歷練經驗，昔日在市議會問政風格犀利，也曾擔任市議會黨團總召，2年前他放棄連任市議員，全心投入立委選戰，最終挺過初選、大選等關卡，成功接棒立委余天，更在綠營整體情勢不佳狀況下，讓得票率逆勢成長達53.3％。

「我平時喜歡跑馬拉松、爬山、騎自行車，介紹美食給大家」，李坤城透過臉書如此自我介紹，他在春節前接受《ETtoday新聞雲》專訪說，從政和跑馬拉松很像，必須腳勤、發揮長跑耐力，過程中當然會遇到各種關卡，例如對他來說，2010年同時面對首場市議員選舉與父喪，是人生中的低潮期，「後來有順利當選，但是就覺得說，很可惜我父親沒有看到我當選議員」。

李坤城感性地說，2023年立委初選對他來說也是一大考驗，當時他的組織實力無法拚過其他幾位對手，不被外界看好，幸好，不連任市議員反而展現他破釜沈舟的決心，獲得多數民眾認同，而且這個邊際效應甚至延續到大選期間，他到市場拜票時，還會有民眾肯定自己說：「我支持你（李坤城）的原因就是因為你不選議員、要選立委，那到大選當然會支持你」，令他深受感動。

面對未來4年任期，李坤城表示，對新科立委來說，大概只能先進入外交及國防、司法及法制或財政委員會，倘若有機會，他希望進入財政委員會，因為民眾最關心如何防堵詐騙，正是財政委員會主責的議題之一，他也將會至不同委員會質詢，聚焦地方同樣關注的交通違規記點等議題。