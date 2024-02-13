你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

▲人生迷茫時，有人會尋求算命為自己指引方向。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

當生活中遭遇困境或迷惘時，有的人會透過占卜、命理學、塔羅等算命方式，尋求心靈上的安慰與支持，並希望能給自己指引方向，不過也有人認為認為人生要由自己主宰，除了對算命抱持懷疑態度，也不應該過度迷信外在力量。《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「算命」話題的網路聲量表現，整理出網友正反兩派意見對算命的看法。

觀察近一年網友針對「算命」的相關話題討論，發現許多人「相信算命」是因為認為通過了解自己的命運，能夠讓人生的方向更清晰，確定未來應該如何努力，有網友說「我有給老師算過命盤，他會建議你哪時候運比較好，可以多努力一點」，直呼「讓人很有力量」，引起其他人共鳴「在迷茫的時候算命，不代表你很脆弱或迷信，有時它反而能帶給你方向和指引」、「老師會提醒哪時候流年不利，自己要謹言慎行」，強調算命能夠給予警示和提醒，幫助自己少走彎路。

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一名網友就形容「算命像天氣預報，讓你知道什麼時候下雨，你可以決定要撐傘出門、還是在家避雨」，表示算命可以反思自身處境，更有針對性的改變自己的選擇和行為，或是更好的利用機遇。另有人分享「算命就是依據當下氣運來判斷往後可能的人生走向，當你願意改變，你的氣運就會跟著改變」，說明算命雖然不能直接改變命運，但可以對自身情況重新審視，積極調整以尋求更好的結果。

▲針對算命議題，兩派網友各有不同看法。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

對於另一派「不相信算命」的網友，有人指出，算命結果經常會與現實不符，並舉例「算命說我45歲前很難有好桃花，但我目前32歲已婚，有個寶寶、疼愛我的老公和天使婆婆」、「算命師說我的命會漏財、守不住財，但是我相對同齡來說薪水算高很多的」等，以個人經歷驗證算命結果不一定準確。此外，也有網友認為生活需要靠自己去探索，若是一味相信算命，而在行事上綁手綁腳，可能會錯過許多寶貴的體驗。

就網友提到「算命老師說現在遇不到正緣，但有心儀的對象」，請大家指點迷津，吸引許多熱心網友回覆「每一條路都要自己走過才知道，喜歡就去追求，即使最後分手，但你愛過並且在這段感情中有所成長」、「算命當參考就好，路是自已走出來的，不用太相信、或過於糾結，反而影響到心情」，強調生命不應該被算命結果拘束，而是要靠自己去開創機會。