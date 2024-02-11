委內瑞拉集結軍力進逼石油富藏區　蓋亞那憂遭入侵

▲委內瑞拉與蓋亞那在艾瑟奎波主權上有爭議。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國智庫「戰略暨國際研究中心」今天發布報告指出，委內瑞拉將武器和軍隊移至鄰國蓋亞那富藏石油的艾瑟奎波地區邊界附近，蓋亞那當局則對委國在邊界集結軍力表達擔憂。

法新社報導，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）表示：「委內瑞拉的外交與軍事部署有點前後矛盾。」

陶德說道，委內瑞拉軍事部署「表明卡拉卡斯當局致力迫使我國對這項國際法院（International Court of Justice）裁決的案件有所退讓，並接受委國屬意的雙邊談判方式。」

今天稍早，總部設於美國華府的智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告，其中的衛星影像顯示委內瑞拉部隊和軍事資產移至靠近蓋亞那邊境。報告也指出，委內瑞拉正於兩國邊境地區擴建一座軍事基地。

委內瑞拉長期以來都宣稱擁有爭議領土艾瑟奎波（Essequibo）地區的主權，但蓋亞那開始向石油企業核發在當地營運的許可後，委國便採取更為激烈的措辭。

去年兩國都承諾不會以武力解決邊境爭端，目前這項爭議交由設在荷蘭海牙（The Hague）的國際法院裁決。

兩國之間的緊繃局勢一度緩和，然而美國石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）6日宣布將在艾瑟奎波的爭議海域開挖兩座採勘井後，雙邊緊張關係又再惡化。