小孩玩炮慶新年　鄰居突上門狂罵：兒被吵醒5次！網一看全不挺

▲馬來西亞一名女子帶小孩放炮時，突然被鄰居以「小孩被嚇醒」為由高聲斥責。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子為了歡慶新年，在除夕夜帶小孩到家門口放炮，不料卻被附近從新加坡來的鄰居斥責，大罵他們的炮竹聲吵醒了她還在睡夢中的孩子，讓女子倍感無奈，直問「新年放炮錯了嗎？」

據《星洲日報》報導，大馬女網友Omiko QiQi在9日深夜於Facebook分享影片，聲稱她和丈夫為了迎接新年，當晚帶了2名兒子在家門口放沙炮。從影片可見，Omiko QiQi的庭院裡擺放了3、4箱炮竹，看似正準備要開始放炮。

這時，住在他們斜對面的一對新加坡夫婦卻突然氣沖沖地跑上門，生氣地指責Omiko QiQi一家的炮竹聲「把我的小孩吵醒了5次，你們這樣放鞭炮是不合法的」，而Omiko QiQi則向對方澄清，炮竹聲是其他鄰居家傳來的，「我的兒子只是在玩沙炮」。

不過，對方似乎並不打算善罷甘休，高聲反駁Omiko QiQi一家「把炮竹放出來，難道不是準備放嗎」，接著還跑到其他鄰居家理論，要鄰居們都配合她不要放炮，結果反而被左鄰右舍反擊得顏面盡失。

Omiko QiQi表示，在新年期間遇到如此不講理的鄰居令她深感無奈，除了問大家「新年放炮錯了嗎」以外，也感嘆對方「可能不曾在大馬過新年，才會不太理解這邊的文化」。

影片在網上曝光後，不少網友也留言撻伐新加坡鄰居，認為對方應該尊重馬來西亞在佳節燃放煙火和炮竹的習俗，「如果不喜歡就不要來這裡過年」，也有人猜測新加坡鄰居可能是因為生活壓力太大，所以才失去理智，提醒大家要對他們多一點諒解和包容。