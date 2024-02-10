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紐約社區銀行股價暴跌38％！　商業地產貸款損失超出預期

▲紐約。（圖／pixabay）

▲紐約商業地產貸款損失擴大。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

在2023年，從紐約到東京的銀行因對陷入困境的商業地產領域的貸款損失增加而感受到新一輪的寒意。紐約社區銀行（NYCB）因報告上一季度虧損2.52億美元而股價暴跌38％，並在第四季度撥備了5.52億美元來吸收貸款損失，顯示出銀行業面臨的挑戰。同時，日本的青藏銀行也因美國辦公室的不良貸款導致預計年度虧損280億日元（約1.9億美元）。這些事件凸顯了抵押貸款利率上升和商業地產市場衰退對銀行業帶來的壓力，使得投資者和監管機構對未來的銀行業表現保持高度警惕。

紐約社區銀行的股價暴跌，是因為該銀行面臨的貸款損失遠超預期。該銀行主要受到辦公樓貸款損失的影響，這反映了整個商業地產市場的不確定性。抵押貸款利率的上升加劇了房地產開發商的財務壓力，使他們難以償還巨額貸款。

青藏銀行的虧損預警向市場發出了信號，顯示美國辦公樓市場的問題也影響到了海外銀行。由於遠程工作的普及，許多辦公樓空置或使用不足，導致其價值大幅下降。

瑞士私人銀行 Julius Baer 也因對一家歐洲企業集團的貸款損失巨大，導致其調整後利潤大幅下降。這進一步證實了商業地產市場的風險已經波及到了銀行業的不同角落。

德意志銀行撥備的增加顯示，即使是德國最大的貸款機構也不得不為美國商業地產貸款的潛在違約做準備。這反映出全球銀行業對商業地產市場的普遍擔憂。

儘管市場經歷了去年的銀行危機，但專家認為，最近的市場動盪不太可能影響到大型、資本充足的銀行。然而，去年的事件提醒了市場，即使是小的市場波動也有可能引發更廣泛的影響。

總的來說，隨著抵押貸款利率的上升和商業地產市場的衰退，銀行業正面臨著來自多方面的壓力。投資者和監管機構正密切關注這一趨勢，尋求避免去年銀行危機重演。隨著市場繼續適應這些變化，銀行業的未來表現仍充滿不確定性。

面對過去一年銀行業因商業地產貸款損失而承受的壓力，特別是在利率上升和遠程工作模式影響下，商業地產市場的挑戰凸顯了。紐約社區銀行的巨額虧損和股價下跌，以及青藏銀行因美國辦公樓貸款不良導致的預期虧損，揭示了全球範圍內銀行對此類投資的脆弱性。這一系列事件不僅向市場和監管機構發出警示，也表明即便是資本充足的大型銀行，也需對利率波動和市場變化保持警惕。面對這些挑戰，銀行業需要開發更靈活的風險管理策略，加強對商業地產市場動態的監控，以確保在追求增長的同時，能有效應對潛在風險，確保業務的長期穩定和持續發展。這一趨勢凸顯了未來銀行業管理商業地產風險的重要性，並可能促使銀行採取更為謹慎的貸款策略。

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