迎接2024年好運「過年7禁忌要小心」　打掃也要注意順序

▲過年大掃除要注意7大禁忌，否則壞了一整年的好運。（圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著年節的臨近，各家各戶皆洋溢著歡慶的氛圍，不少人在這時候進行大掃除，以迎接新的一年新氣象，也是將過去一年的不如意一掃而空。然而，在進行大掃除的過程中，有七項禁忌需要特別留意，以免無意間破壞原本的好運，得不償失。

首先，大門的位置不宜輕易更換，即便進行重新粉刷或油漆，建議尋求專業建議，以免對家庭運勢造成不良影響。其次，床的位置代表著「藏氣納財」，尤其主臥室的床位不宜隨意更換，改變頭腳方向可能導致夫妻間的不和與諸事不順。

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第三及第四則是，春聯應當更新換代，新的春聯能夠帶來好運，同時促使家庭事業順利和諧；冰箱和米糠在過年時應當補充充足，這是維持家人溫飽的關鍵，也是迎接好運的先決條件。

▲臥室的房位置不能亂改。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



在打掃方面，神框中的神像不宜隨意擦拭，建議使用柚子葉進行清潔，柚子葉具有去黴的效果，擦拭經過開光的神像更有助於招財和福氣。此外，打掃的順序應當遵從一系列原則，如「先收納再打掃」、「上往下」、「先掃廚房再掃廁所」、「屋內往屋外」等，以確保不會將氣運和氣場帶出屋外。

最後，擺放於家中的迎春花卉也需謹慎選擇。大門旁宜放置象徵迎春、報春的桃花、梅花等盆景，客廳適合擺放富貴竹、發財樹，有助於家庭在新的一年中財源滾滾，而在房間則可擺放茶花、君子蘭，促使家庭更加和諧。請大家在過年時謹記這七項禁忌，迎接一個充滿好運的2024年。