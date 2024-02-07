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哲學巨擘被「切頭-196°C冰凍」！想300年後再拿出來…驚世遺囑曝

▲▼哲學家李澤厚立「冷凍頭顱」遺囑 家人證留大腦作科研。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲哲學家李澤厚立「冷凍頭顱」遺囑。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

旅居美國的著名哲學家李澤厚2021年逝世，享耆壽91歲。李澤厚生前以特立獨行著稱，曾經留下「冷凍頭顱」遺囑，留作後人研究。但「屍首分離」無疑不符合中國傳統習俗，遺囑是否得到執行呢？最近，李澤厚友人從他家屬確認，李的頭顱放在一個冷凍機構，「已得到了忠實執行。」

據《紅星新聞》報導，李澤厚晚年友人馬群林受訪時稱，去年12月他與李先生的夫人馬文君、兒子李艾的會面。他從李艾處得知，李澤厚於2021年11月2日在美國科羅拉多州博爾德小鎮家中因病去世。逝世當天，李艾便通知美國「阿爾科生命延續基金會」（簡稱「阿爾科」）履行了李先生的生前遺囑。

2010年，80歲的李澤厚接受《南方人物週刊》採訪時，首次公開披露了他「冷凍頭顱」的遺願，「我不會有墓誌銘。但我準備將來把腦袋留下來，冷凍，過300年或者500年，再拿出來。」90歲生日前夕接受採訪時，他重申了此事，並說「我不是隨便講句空話而已」，已向「阿爾科」捐贈8萬美元，每年還付幾百美元的會員費。

▲▼哲學家李澤厚立「冷凍頭顱」遺囑 家人證留大腦作科研。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲哲學家李澤厚最後一次回中國。（圖／翻攝自紅星新聞）

關於為何要冷凍頭顱，李澤厚曾在採訪中表示，「我是想證明文化是不是影響了大腦，幾百年後，是不是可以從我的大腦裡發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論。如果證明有影響（文化影響大腦），我覺得比我所有書加起來的貢獻都要大。」

馬群林感慨，李先生「冷凍大腦以證明自己提出的理論學說，即使不說『空前絕後之舉』，也是極其罕有的舉措」。

李澤厚1930年6月生於湖北漢口（祖籍湖南長沙），1954年畢業於北大哲學系。生前為中國社科院哲學所研究員、巴黎國際哲學院院士、美國科羅拉多學院榮譽人文學博士。

阿爾科於1972年成立，是全球最早從事人體冷凍技術研究和實踐的機構之一。據其介紹，該項技術的核心理念是，通過極低溫度保存人體，以便在未來醫學科技進步到足以恢復人體健康時，能夠「復活」人體。阿爾科聯合CEO詹姆斯·阿羅伍德表示，「死亡是一個過程性的事件，並不是一瞬間的事。人體冷凍技術就是目前為止『按下死亡進程暫停鍵』的最好方式。」

▲▼哲學家李澤厚立「冷凍頭顱」遺囑 家人證留大腦作科研。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲身體將會被放入一個充滿液氮的不銹鋼高罐中進行長期保存。（圖／翻攝自紅星新聞）

按照阿爾科的理想流程，當其註冊會員在生命垂危之際，阿爾科的工作人員就該在附近待命。一旦其心臟停止跳動、被宣告死亡後，工作人員就將立即對其遺體採取冷凍措施。阿爾科解釋，此時人體處於死亡早期，細胞和器官仍有可能存活。「病人」被宣告死亡兩小時內，該機構會將「病人」的身體放入冰水中冷卻，並使用器官保存藥物替換「病人」體內的血液。

隨後，冷卻後的「病人」身體將被轉送至阿爾科的手術室。為防止凍結，工作人員會向「病人」血管中注滿防凍劑，準備好冷凍保存。在接下來的5-7天內，「病人」的身體將被深度冷卻，最終控制在零下196攝氏度，在極低溫度下「病人」將被玻璃化。在阿爾科看來，此時死亡進程已被有效停止。此後，「病人」身體將會被放入一個充滿液氮的不銹鋼高罐中進行長期保存。

對於人體冷凍技術，公眾和科學界的反應混雜著好奇、希望和懷疑。詹姆斯表示，儘管這項技術受到了一些批評和質疑，但他相信隨著時間的推移和科學的發展，人體冷凍技術將會被越來越多的人接受。他總結道，「我們並不是在創造一些原本就不存在的東西，而是在已存在的科學基礎上加以改造，並將新技術用於實際應用。我不知道復活術具體什麼時候會成真，可能是50年、100年，也有可能是30年。但我們的目標是盡可能地保存好大腦和身體，為未來的醫學突破做好準備。」

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關鍵字：

李澤厚

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