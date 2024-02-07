NONO性侵案不起訴！2女提再議　高檢署認「偵查不完備」發回續查

▲NONO性侵案不起訴，2女提再議，高檢署發回續查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

網紅「小紅老師」出面指控藝人NONO(陳宣裕)性侵，還有另外10人出面提告。台北地檢署2023年12月認為罪證不足，其中3件以不起訴處分。對此，有兩名告訴人聲請再議，高檢署審查後，認為偵查不完備，日前把前2件發回北檢續查。

小紅老師去年中出面指控NONO性侵，且還表示有至少20人受害，其中有10名女子完成提告。

北檢受理後，針對其中3件偵查，但這3人之中有2人只提出單一指述，其中1人2011年2月間，在NONO的白色賓士車內遭強吻、搓揉胸部，噁稱「妳的觸感真好」，另1人說2010年夏天，在某會館替NONO按摩時，遭壓制強吻並搓揉胸部，NONO還說「我就喜歡妳這種可愛型、胸部大的」。

然而，NONO矢口否認這2女的指控，並且聲稱完全沒印象，而檢方事後查扣NONO手機，也找不到與這2女的聯繫紀錄，2女也提不出任何旁證，難以證明NONO涉犯強制猥褻罪嫌。

至於第3人，受害人指稱2011年到2013年在北市中山區某會館為NONO做油壓按摩，遭NONO硬上得逞，她雖哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回稱「我比你更害怕」等語。

不過，檢方傳訊這名受害人當時的僱主等人，對於NONO到店的日期、次數均兜不攏，受害人同樣提不出跟NONO對話紀錄，且她當時的就醫資料也沒記載下體撕裂傷，無法印證她的指控，檢方因此將此3案均做出不起訴處分。

對此，其中的芳療師以及網友不服處分結果，日前已向高檢署提出再議，而高檢署審查後認為，NONO的性侵案件被害人眾多，部分指控犯罪情節還有疑點，仍需進一步查明，認為北檢偵查未完備，將2件再議案件發回北檢續查。