等紅燈吵架怒噴辣椒水！騎士催油門落跑　下秒壓到水溝蓋慘摔

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士日前騎車行經新北市新莊區環漢路二段，目睹兩名機車騎士當街起口角，灰衣男子先是大聲對著黑衣男子罵髒話，接著從口袋裡拿出辣椒水，噴完就跑，沒想到下一秒卻因為壓到水溝蓋摔車。

▲灰衣男子對著黑衣男子噴辣椒水。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」6日公布一段行車記錄器影片，拍攝騎士在5日上午7時許騎車行經新北市新莊區環漢路二段，目睹兩名陌生騎士當街起口角，雙方追逐至路口停等紅燈，灰衣男子當眾對著黑衣男子破口大罵，不僅脫口說出七字經，還從口袋裡拿出辣椒水，對著黑衣男子的臉部噴，接著立刻催油門想要離開。

沒想到灰衣男子才剛起步，就因為壓到水溝蓋，不慎打滑摔車；黑衣男子本來想要追上去理論，看到這一幕乾脆加速駛離。最後，灰衣男子自己從地上爬起來，牽起機車左轉離開。

影片公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「精彩的回合」、「水溝蓋直接讓你原地彈射起步」、「噴完要跑，結果遇到坑洞滑了一下，又剛好有車過來，情急之下往內閃，失去平衡加上催油門就摔了」。還有部分網友建議黑衣男子提告公然侮辱，雖然不知道前因後果，難以判斷誰對誰錯，但影片清楚錄到灰衣男子飆罵髒話，這部分應當可以提告。