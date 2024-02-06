美代表團將訪中「展開經濟會談」　預計談傾銷、干擾國際市場議題

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將訪問北京。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國政府本週將派遣由財政部官員組成的高層代表團訪問北京，進行新一輪經濟會談，為財政部長葉倫（Janet Yellen）第2次訪中鋪路。葉倫曾於去年夏天訪問北京。

「紐約時報」（The New York Times）報導，由於此次訪問尚未公開而要求匿名的財政部官員表示，為期兩天的會議中，將包括有關中國使用政府補貼等非市場經濟做法的「坦誠對話」。美國官員也計劃討論有關中國工業產能過剩可能低價對外傾銷、干擾國際市場的問題。

這支5人代表團將由美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）率領。他們也將討論解決低收入國家主權債務負擔的方法，這些負擔一直給低收入國家帶來壓力，並阻礙其中一些國家對永續發展和氣候倡議進行投資。

中國是全球最大債權國之一，持續面臨國際壓力要求其讓步，以推動全球努力重組貧窮國家所欠的數千億美元債務。

更廣泛而言，美中兩國政府將討論各自國家的總體經濟前景，美中經濟對全球整體經濟的健康至關重要。事實證明，美國是世界上最具韌性的經濟體。與此同時，中國金融業正竭力控制巨額地方政府債務、大幅度波動的股市和房地產業危機。

美國和中國官員還將討論共同應對氣候變遷的努力，以及正在兩國之間製造新經濟壁壘的投資審查計畫機制。

美中恢復正式經濟對話結構，目的在於防止兩國之間的誤解升級為經濟戰。