桃園第1道春雷響！今晚鋒面通過北部轉濕涼　冷氣團小年夜報到

▲東北季風增強，北台灣轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

今晨鋒面逐漸通過台灣，北部沿海有旺盛對流移入，中央氣象署指出，已在馬祖和桃園都觀測到了今年的第一聲春雷，白天隨著鋒面遠離，降雨主要在東北風迎風面的北部、東半部地區；溫度方面，鋒面通過隨後是冷空氣南下，東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，夜晚清晨中部以北低溫僅13至15度。

氣象署預報中心技正羅雅尹指出，隨著鋒面通過，氣象署在馬祖和桃園都觀測到了今年的第1聲春雷。今天鋒面通過之後，中部以北、東半部地區，天氣還是可能會有一些局部性的短暫陣雨或是小區域的雷雨出現。明天受東北季風影響，降雨就以迎風面、北部、東半部為主；周三隨著大陸冷氣團南下，華南雲雨區東移，各地下雨機率會逐漸提高，氣溫也會由北至南慢慢下降。

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羅雅尹指出，小年夜到除夕這兩天，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣會比較濕冷。到了初一、初二，水氣慢慢減少，就轉變成乾冷型態。後續冷氣團減弱，可能要等到初三甚至初四、初五之後，才會比較明顯回溫。

▲周三起冷氣團將影響台灣。（圖／氣象署提供）



至於氣溫部分，羅雅尹說，今天和明天隨鋒面通過之後，東北季風稍微增強，北台灣轉涼一些些，其他地區的高溫也略微下降，但不是太明顯。後續周三冷氣團開始逐漸南下，北部氣溫會再進一步下降，其他地區也是入夜之後會慢慢降溫。

氣象署預測，預計這一波冷氣團從小年夜一直影響到初二，而且這一波冷氣團強度有可能接近強烈大陸冷氣團等級，因此小年夜到除夕這幾天的夜晚跟清晨，中部以北還有宜蘭可能出現11度到13度低溫，南部、花東還有澎湖可能出現14、15度的低溫，金門、馬祖則是10度以下低溫，尤其在空曠的地方或內陸近山區可能都還會再更低一點。

羅雅尹指出，小年夜跟除夕這兩天因為下雨的狀況比較明顯，連白天氣溫也比較低，所以整天感受會較濕冷。等到初一、初二，白天降雨緩和，氣溫稍回升，不過夜晚跟清晨要留意可能會有輻射冷卻影響，氣溫都還是偏低，尤其中南部的日夜溫差會逐漸加大。

▲華南雲雨區逐漸東移。（圖／氣象署提供）



羅雅尹提醒，在年假的前半段，天氣比較多變化，尤其在除夕之前會比較濕冷。初一、初二之後逐漸轉乾冷。真正冷氣團或強烈大陸冷氣團要減弱，可能要等到初三甚至初四、初五之後，才會比較明顯回溫。此外，年假的前半段，沿海跟離島附近海面風浪也偏大，沿岸可能會有強陣風。這段時間也是大家返鄉交通往返尖峰時候，請留意航班或是船班訊息，用路行車的朋友也要特別注意安全。