北韓證實昨試射巡弋飛彈　展現「如何弱化」美韓防禦

▲北韓證實，2日上午向黃海發射巡弋飛彈與地對空飛彈。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，今年以來已經連續4次發射巡弋飛彈。繼1月30日發射巡弋飛彈「箭矢-2型」以後，時隔3天，再度於昨（2）日上午朝西海（黃海）發射巡弋飛彈。對此，北韓官媒證實，此次試射是為了測試巡弋飛彈的爆炸威力。

根據北韓官媒《朝中社》今（3）日報導，北韓飛彈總局透過發言人發表聲明鄭時，2日確實曾在西海（黃海）進行巡弋飛彈超大型彈頭威力測試，以及新型反空（地對空）飛彈試射。

北韓飛彈總局發言人表示，「此次試射為飛彈總局轄下國防科學研究所正常活動的一環，是為了在新型武器系統的性能、運用等各項領域提升其技術，和地區情勢並無關係，且該次試射並未對周遭國家的安全造成任何負面影響。」

南韓聯合參謀本部2日指出，北韓於該日上午11時朝向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，研判可能是從平安道等內陸地區朝向西海發射，而軍方所偵測到的飛彈飛行時間為數十分鐘，射程比1月30日所發射的「火箭-2型」（1500至2000公里）還要短。

據悉，北韓今年以來多次發射巡弋飛彈，先是於1月24日從平壤附近向西海（黃海）發射數枚新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」，接著於1月28日從咸鏡南道新浦市向鄰近海域發射2枚「火箭矢-3-31」，再來於1月30日向西海發射箭矢-2型。

南韓軍方關係人士分析，北韓聯續4次試射巡弋飛彈，其目的可能是為了提升打擊準確度。

南韓國家安保戰略研究院飛彈中心主任張榮根（音譯）警告，「北韓研發戰略巡弋飛彈，透過地面移動型發射台（TEL）、潛艦、艦艇、戰鬥機等多個平台進行試射，展現出弱化美韓聯合防禦的各種腳本。」