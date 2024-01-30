快更新LINE！　「1類型訊息」長按可回覆了

▲LINE最新版本可以針對「檔案類型」訊息回覆。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

許多人會使用LINE聯絡，若是一次要回覆太多訊息，就可以使用「回覆」功能針對訊息各別回應。而現在只要將LINE更新到最新的14.0.0版本，就可以使用「檔案類」的訊息回覆。

LINE的回覆功能相當便利，只要針對想回覆的訊息長按，就可以直接回覆；若還沒更新到14.0.0版本，針對文件類檔案訊息長按僅能選擇「keep、刪除、分享、檢舉、截圖」等功能，但更新至新版本之後，就有檔案類的回覆功能，不過對應功能也會依照版本而有所不同。

▲LINE14.0.0版本「回覆」功能再次進化。（圖／LINE提供）

如果常使用「回覆」功能的用戶，可以使用快速回覆，只要將想回覆的訊息向左滑，就可以叫出「回覆」功能，而安卓（Android）用戶使用時，也可以自行選擇開啟或關閉以滑動訊息方式進行回覆的功能。

快速回覆功能可以從「主頁」＞「設定」＞「聊天」，並選擇開啟或關閉「滑動回覆」功能。目前只要將手機LINE版本升級至14.0.0，手指長按該則訊息就可針對「檔案文件」類的訊息回覆，若是要針對訊息回覆就相對方便，也可以減少被其他訊息洗版。

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