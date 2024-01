台灣這區「一年五季」超崩潰　外國人曬「體感變化圖」當地人狂點頭

▲受到全球氣候變遷影響,台灣氣候相當極端,在該寒冷的月份還有可能穿到短袖。(圖/CTWANT提供)

圖文/CTWANT

這幾天全台冷成「凍番薯」,多個縣市出現10度以下低溫,受到全球氣候變遷影響,台灣很難感受到四季分明的氛圍,氣候相當極端。一名在台生活的外國人就分享,11月到2月明明是穿長袖的季節,但有時候卻熱到要穿短袖,尤其北部最為嚴重,忽冷忽熱的天氣型態,讓他直呼根本是「一年五季」。

Special Taiwan是一個由國外旅客探索台灣的社群帳號,近期他們就po出一則「台灣北部實際上有五個季節,包含原有的四季,還有一個是現在正處於的季節」的貼文,他表示一般季節更替有春、夏、秋、冬四季,但在北部除原有的四季外,11月中旬至隔年2月的氣候非常混亂,忽冷忽熱,衣服無法換季,天氣變化非常大。

此外,他還附上一張台灣北部的「體感變化圖」,原po認為,台灣冬天是2月底到3月初,春天為3月底到4月初,4月底到11月初全是夏天,而只有11月中旬是秋天,剩下的11月底到2月初,就是讓他最崩潰的「第五季節」,這三個月內春夏秋冬都有可能發生,讓外國朋友相當崩潰。

這則貼文引起許多台灣及外國網友關注,還有正旅居台灣的外國人分享,指在冬天還能在戶外泳池游泳,感覺很棒。而住在台灣北部的人則回應「這是我們秘密的天氣武器」、「基隆人(一月)還在玩水呢」、「在『冬季』時,我多數的日子都在台中的戶外游泳,我超喜歡」可見台灣罕見的「一年五季」多數人都非常有感。

Confusing Taiwan: Northern Taiwan actually has five seasons: the normal ones and then whatever is going on now: “A cold front is coming! Wait, it’s gonna be 27C today?” “It’s January and we’re wearing shorts” “It’s 29C & everyone’s wearing ski parkas”#Taiwan #weather #寒流 #變天 pic.twitter.com/UiZyIhBTiL