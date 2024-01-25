台灣這區「一年五季」超崩潰　外國人曬「體感變化圖」當地人狂點頭

▲受到全球氣候變遷影響，台灣氣候相當極端，在該寒冷的月份還有可能穿到短袖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

這幾天全台冷成「凍番薯」，多個縣市出現10度以下低溫，受到全球氣候變遷影響，台灣很難感受到四季分明的氛圍，氣候相當極端。一名在台生活的外國人就分享，11月到2月明明是穿長袖的季節，但有時候卻熱到要穿短袖，尤其北部最為嚴重，忽冷忽熱的天氣型態，讓他直呼根本是「一年五季」。

Special Taiwan是一個由國外旅客探索台灣的社群帳號，近期他們就po出一則「台灣北部實際上有五個季節，包含原有的四季，還有一個是現在正處於的季節」的貼文，他表示一般季節更替有春、夏、秋、冬四季，但在北部除原有的四季外，11月中旬至隔年2月的氣候非常混亂，忽冷忽熱，衣服無法換季，天氣變化非常大。

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此外，他還附上一張台灣北部的「體感變化圖」，原po認為，台灣冬天是2月底到3月初，春天為3月底到4月初，4月底到11月初全是夏天，而只有11月中旬是秋天，剩下的11月底到2月初，就是讓他最崩潰的「第五季節」，這三個月內春夏秋冬都有可能發生，讓外國朋友相當崩潰。

這則貼文引起許多台灣及外國網友關注，還有正旅居台灣的外國人分享，指在冬天還能在戶外泳池游泳，感覺很棒。而住在台灣北部的人則回應「這是我們秘密的天氣武器」、「基隆人（一月）還在玩水呢」、「在『冬季』時，我多數的日子都在台中的戶外游泳，我超喜歡」可見台灣罕見的「一年五季」多數人都非常有感。

Confusing Taiwan: Northern Taiwan actually has five seasons: the normal ones and then whatever is going on now: “A cold front is coming! Wait, it’s gonna be 27C today?” “It’s January and we’re wearing shorts” “It’s 29C & everyone’s wearing ski parkas”#Taiwan #weather #寒流 #變天 pic.twitter.com/UiZyIhBTiL — Special Taiwan (@TaiwanSpecial) January 18, 2024

▲Special Taiwan附上一張台灣北部的「體感變化圖」，讓他崩潰直呼台灣北部根本一年五季。

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