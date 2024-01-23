財神爺搶銀行...三重警創意防搶演練真應景　籲：天降財必有詐

▲▼三重警出動「財神爺」進行防搶演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

春節將近，三重警近日特別出動一藍一紅「財神爺搶錢大盜」雙煞，在上海銀行北三重分行操演防搶演練，希望吸睛的裝扮和逼真的演練能有娛樂及宣導成效。三重分局說明，天降財神爺必有詐，春節期間為詐騙集團蠢蠢欲動之際，反詐騙3步驟「一聽、二掛、三查證」，避免落入詐騙集團圈套。

三重分局指出，防搶實警演練是為了預防金融機構發生搶案，除了讓銀行行員熟稔防護機制，也是提醒民眾若不慎遭遇搶案切勿驚慌以免遭歹徒攻擊，記下歹徒身高、穿著、人數、車輛、逃逸方向等資訊，並伺機觸動警報器通報線上警力進行攔截圍捕。

三重分局進一步說明，為因應春節防搶演練及防詐宣導，近日特出動一藍一紅「財神爺搶錢大盜」雙煞，偕同上海銀行北三重分行全體同仁，共同操演此項春節重點工作，希望吸睛的演練能兼具娛樂及宣導之成效。

天降財神爺必有詐，春節期間為詐騙集團蠢蠢欲動之際，民眾更需提高警覺，不理會、不回電、不依指示操作ATM，如遇不明投資訊息或可疑電話，提及監管帳戶、ATM解除分期付款或退款等字眼者，需謹記反詐騙3步驟「一聽、二掛、三查證」，以免落入詐騙集團圈套。

三重分局長黃南山呼籲，春節期間民眾如欲提領大量現金，可請親友陪同或向當地警察機關申請護鈔，加強自我防衛意識及注意周遭可疑人士，並謹記「錢財不露白」之原則！如需協助即時撥打110及165專線，警民合作打擊犯罪共同攜手過好年。