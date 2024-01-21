曾吃過超哥的海鮮！部落客自認孬「只發限動怕被打」：魚生是臭的

▲Toyz被超派毆打 。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber超哥於20日晚間，因為不滿前電競選手Toyz的言論，大街上直接當著直播鏡頭的面毆打Toyz，事後造成Toyz頭部有嚴重撕裂傷，引發外界譁然。對此，有3.9萬人追蹤的美食部落客「食界奇觀」發文透露，曾到超哥的海鮮餐廳用餐，「覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打。」

美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」發文表示，他認為Toyz不懂吃，除了不欣賞之外，也覺得Toyz很瞎，「但我也很孬，之前吃過超甲組海鮮·丼飯，覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打。但反正有人被打了，而且超哥方向感沒有很好，我趁機發個文，應該沒事吧？」

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「食界奇觀」表示，超哥的海鮮店「魚生沒處理好，是臭的。抹布不乾淨，更臭。用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重。朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的，賣這價錢也是蠻拼的」，「我一點都不派，如果有改善，我也可以當美食公道伯。」

網友看完紛紛留言，「評論送拳頭喔」、「所以現在變勇敢了？」「被捉了，趁機發文」、「拳頭丼飯應該會吃飽吃滿」、「難吃不能說啦」、「現在打卡加一星好評就送醫院一日遊哦」。