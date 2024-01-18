200萬帥男「有車有房、不跟公婆住」　妹子一看瞧不起！全場點頭

▲原PO自認各條件優質，結果被妹子瞧不起。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「這年頭當男生心好累啊！」一名網友自曝，擁有不錯的擇偶條件，像是年薪200萬、有車有透天、婚後不用跟公婆住等，還自認長相PR值70以上。結果約女網友約會，讓他慘踢到鐵板，對方稱這些條件都還好，因為閨蜜男友們也都是如此，明顯瞧不起原PO的樣子，且吃完飯後妹子便消失不聯絡。

一名31歲男網友在Dcard表示，他自認各方面條件不錯，像是年薪破200萬、有車有房、無負債、不用上繳孝親費、婚後也無需跟公婆同住，而外貌身高自評有PR70以上。無奈前陣子，前女友爸媽逼原PO交出一半房子產權，前女友也開始PUA，認為第一時間不答應，就是不夠愛她，最後鬧到情斷分手。

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重回黃金單身漢的原PO在交友APP認識一名妹子，33歲長相清秀、從事服務業、透露想婚的念頭，於是雙方約出來吃飯，妹子直球詢問原PO財力條件，殊不知原PO誠實以告後，「這頓飯讓我覺得有點自我懷疑了！」

妹子直話直說，「你這條件好像還好吧，我身邊朋友的男友都這樣！」不僅如此，雙方聊天過程中，妹子頻頻拿閨蜜男友來做比較，讓原PO直呼被瞧不起，「那天之後就沒有再聯繫了，有人也跟我一樣類似的經歷嗎？」

底下網友搖頭點出關鍵，認為原PO自大過頭了，「年薪、房放在第一句，注定你被看不起，長相自己講PR多少=普信」，「1.你一直透露出優越感（覺得老子條件超好的感覺），所以他沒有要順你的意、認同你；2.真的看不上你，畢竟會對你有興趣，代表她就是喜歡這種有能力養她的～可能生活中看很多了吧，不管是哪種，我覺得就不要聯絡比較好」、「自信過頭了，一堆人自認的PR70，其實連30都沒有」、「如果一個剛認識的男生，一直炫耀或自以為是，那真的很令人討厭，如果是我會想潑他冷水」、「你是工程師吧？跟別人見面時話題離不開錢，怎麼有辦法展現個人內涵呢」。