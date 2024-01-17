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社會 社會焦點 保障人權

浪漫險悲劇！網美景點幫女友拍照　他遭強風吹落6m深邊坡

▲悲劇了！38歲男台中網美景點幫女友拍照打卡，風一吹竟摔2樓高邊坡。（圖／民眾提供）

▲消防人員以繩索垂放方式協處劉男攀上山坡。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中知名IG網美景點「烏日知高圳步道」日前驚傳意外，一名38歲劉男帶著32歲陳姓女友前往步道欣賞夜景跟拍照，未料一陣強風導致劉男步伐重心不穩摔落邊坡、跌落至約6公尺深的坡底，陳女趕緊報案，消防人員到場後，以繩索垂放方式協處劉男攀上山坡、順利脫困，所幸劉男僅有輕微擦傷、無生命危險。

「烏日知高圳步道」是台中知名景點，其中在能見度高的時候可以看到整個市區及國道一號高速公路，能觀賞到台中美景和國道車流，吸引許多民眾前往朝聖。

▲悲劇了！38歲男台中網美景點幫女友拍照打卡，風一吹竟摔2樓高邊坡。（圖／民眾提供）

▲「烏日知高圳步道」是台中知名景點。（圖／民眾提供）

警方指出，由於知高圳上的步道錯綜複雜，報案人陳女一時無法講述確切位置，所幸三和所所長楊儒陸在烏日當地服務數十年，憑著經驗與報案人的描述，縮小搜救範圍，在報案後半小時內發現報案人陳女與摔落邊坡之劉男，並由消防人員以繩索垂放方式協處劉男攀上山坡、順利脫困，所幸劉男僅有輕微擦傷。兩名民眾相當感謝警消人員及時協助。

警方也提醒，近日強烈大陸冷季團接連來襲，烏日分局呼籲民眾冬季登山健行活動務必要注意自身安全以及保暖之準備，若遇危險情形無法自行解決時務必立即撥打110請求員警協助。

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