知情人士爆《異度神劍X》重製版開發中　首發平台登陸Switch 2

▲ 傳聞《異度神劍 X》重製版開發中。（圖／翻攝自任天堂）

記者樓菀玲／綜合報導

據最新傳言，任天堂打算把過去某款 Wii U 獨佔遊戲重製，並且之後還會將這款遊戲在 Switch 2 上推出，而這款遊戲很有可能就是《異度神劍 X》。

根據海外媒體 Comicbook 報導內容指出，這項傳聞來自熟悉任天堂的相關人士 Zippo，這位老兄過去提供的消息時而準確時而不太準確，但姑且還算有點參考價值，外媒認為這次爆出的傳聞似乎不太可能憑空捏造。

據這位內部人士透露，負責該系列的工作室 Monolith Productions 正在製作《異域神劍 X》的重製版，但 Zippo 並沒有透露更多細節，僅指出這是該工作室為下一代任天堂遊戲機開發的「眾多作品」之一。

「就我的的消息來源得知，MonolithSoft 正在開發當年 Wii U 評價不高的《異域神劍 X》重製版，該作之前在 2015 年發行，當時 Wii U 已經連續兩年銷售狀況不佳逐漸退出市場，因此當時有很多人錯過了這款遊戲，包括我自己。」Zippo 認為《異度神劍 X》其實是很不錯的作品。

截至目前為止，任天堂和 Monolith Productions 都未針對此次傳聞發表評論，後續消息有待外界持續關注追蹤，畢竟除了《異度神劍 X》之外，大家也都很關心 Switch 的下一代主機預計會在何時推出。