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我一直偷偷喜歡著你！　12星座暗戀訊號報你知

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲雙子有了喜歡的對象會努力逗對方開心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

喜歡一個人是很幸福的，在自己喜歡的人面前總是會不知所措，有時還會把愛意偷偷藏在心裡，但有的時候還是會不經意地流露出愛的蛛絲馬跡。《星座好朋友》為大家整理出12星座喜歡一個人時會有哪些特點，一起參考看看。

牡羊座

別看牡羊座平常大剌剌的，當他偷偷喜歡一個人時，在喜歡的人面前也是會變得很扭捏，甚至跟對方對到眼都會害羞，但個性直接的牡羊，會主動邀請對方一起吃飯或出去玩，是個只要和自己喜歡的人一起，怎樣都覺得很美好的人。而且牡羊座是個愛面子的傢伙，在喜歡的人面前會把他最完美的一面展現給對方，就為了在對方心裡留下完美的自己。

金牛座

金牛座本身就是非常沉穩內斂的一類人，不會輕易表達自己的感情和讓別人猜測他的真實想法。而金牛座偷偷喜歡一個人時，短時間內是看不出來的，需要長時間去觀察。但他們在喜歡的人面前也很講究細節，不浪漫的他們也會變得很浪漫，可能在某個節日給你來個驚喜的小禮物等，不經意間流露他滿滿的愛意。

雙子座

雙子座是非常活躍的一群人，能在人群裡穿梭自如，把人際關係處理得分常好。當他有了喜歡的人時卻不能表白下，他會變得非常體貼溫柔，甚至也會想點子逗對方開心，直接讓旁人直呼可以表白了。別忘了雙子座還有個強大的朋友圈，他會從那裡下手，打聽他喜歡的人的喜好等，往往還沒跟喜歡的人在一起，就已經跟他的朋友都混熟了。

巨蟹座

巨蟹座情緒是非常敏感的，不喜歡主動交際，相當慢熟喜歡自己靜靜的。但當他喜歡一個人時，他會從他的保護殼中探出頭來，會為了對方而做改變，讓旁人覺得他好像變得不一樣了。

▲擁抱,情侶,愛,戀人,幸福。（圖／翻攝自pixabay）

▲暗戀對象的一舉一動都會牽動著天蠍座的思緒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

獅子座

獅子座的人天生心臟就很強大，無論做什麼事情都非常的自信，當他有了喜歡的人時，他會使出他所有完美的各方面給對方看，會展現他威風的領導力等，用各種方法吸引對方注意，為了增加在喜歡的人心裡的地位。

處女座

處女座的人是不太會輕易喜歡上一個人的，但是如果他們真的有了喜歡的對象，他們還是會有很大變化，會改掉他那高冷的形象，主動進攻和對方攀談，向對方提出邀約；和對方熱絡後會變得很嘮叨，處處為對方著想，很注重形象的處女座，不容許自己在喜歡的人面前有任何瑕疵，是個完美主義者。

天秤座

天秤座是非常擅長人際交往的星座，總能在人際交往中佔據主動，同時天秤本身對自己也是非常自信的，尤其是在與人交流方面，能言善辯的天秤，當他喜歡一個人時變化很大，他善於交際的功力會瞬間減弱，會非常的糾結有各種的心思，讓他在喜歡的人面前沒能展現他以往大大方方的個性，變得比較扭捏；相對地天秤座對喜歡的人非常貼心，想要透過自己的行為來打動意中人，到了一定程度後天秤座才會表白。

天蠍座

天蠍座是超級敏感的人，有著超強的自我保護意識，因此不會主動的和別人進行交流，哪怕是在自己喜歡的人面前。而當他有了喜歡的人，他們也不善於表達，會選擇默默待在喜歡的人身旁默默觀察，而對方的一舉一動都會牽扯他的心思，如果發現天蠍座總在不經意間默默的將眼光瞥向一個異性，目光中透露著關切，那麼多半這異性就是天蠍座喜歡的人了。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲水瓶在喜歡的人面前會變得很積極。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

射手座是非常簡單直接的人，他們往往想到什麼就會去做，從來不會想太多。他們在感情方面是個戀愛高手，如果他喜歡一個人時，會很主動的邀約，當兩個人相處時，射手座會想方法展現個人魅力，努力博得對方青睞。

魔羯座

魔羯座本身是非常務實的人，他們性格內斂，在人際交往中往往不會去主動的和別人進行交流，一直以來都是將自己真實的心思隱藏起來，讓別人猜不出內心到底在想什麼。在魔羯座喜歡一個人後，他們則是會鎖住心思，不會輕易流露，但他們有時會不由自主的去關心對方，讓他的感情藏不住，在不經意間流露出自己對意中人的愛。

水瓶座

水瓶座的人想法很多，很常活在自己的思緒中，不會輕易的和別人進行交流溝通。當他喜歡的人出現時，性格古怪的他會改變非常大，不會輕易和別人交流這句話根本不存在，他會變得非常主動，會在喜歡的人面前展現他各方面的優點，來引起對方注意。

雙魚座

雙魚座非常崇尚浪漫，對待感情也是非常講究的，總希望自己和另一半的生活能像電影中那樣，無時無刻不充斥著浪漫。當浪漫的雙魚座喜歡一個人時，會很積極的去打聽喜歡的人喜歡什麼，也會為了吸引對方目光，而去學習他從沒碰過的東西來打動對方。

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