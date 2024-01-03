伊朗追悼活動「連環爆炸」73死170傷　官媒稱恐怖攻擊

▲伊朗追悼蘇雷曼尼遇害4週年，不料儀式上發生連環爆炸，造成73死170傷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

伊朗國營媒體報導，已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的遇害4週年紀念儀式今天發生2枚炸彈接連爆炸事件，造成至少73人身亡。

法新社報導，伊朗國營電視台稱這兩起爆炸是「恐怖攻擊」。目前中東局勢正緊繃，巴勒斯坦伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）二號人物、伊朗盟友艾魯里（Saleh al-Aruri）昨天才在貝魯特死於無人機攻擊，黎巴嫩官員稱凶手是以色列。

今天爆炸案發生在伊朗南部的蘇雷曼尼家鄉克爾曼市（Kerman）一座清真寺附近，也就是蘇雷曼尼的下葬處，支持者今天聚集此地記念蘇雷曼尼逝世4週年。

伊朗國營媒體報導，另有至少170人在這兩起爆炸案中受傷。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）引述消息人士的說法報導，現場「兩個裝著炸彈的袋子爆炸」，歹徒「似乎透過遙控方式引爆炸彈」。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述克爾曼市長塔布瑞齊（Saeed Tabrizi）的說法報導，兩起爆炸時間相隔10分鐘。

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，使伊朗舉國大為震驚。

蘇雷曼尼曾於1980年代伊朗與伊拉克的戰爭中指揮部隊作戰，並在擔任聖城部隊指揮官期間，主導德黑蘭的海外秘密軍事行動，因此他被許多人視為英雄。

▼4週年追悼儀式現場一幅海報，左為已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，右為伊拉克民兵指揮官阿布·馬赫迪。（圖／達志影像／美聯社）