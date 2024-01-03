學者專家對談總統票怎麼投　建議青年多查、多問、多比較

▲2024總統大選倒數10天，學者專家與對談選票要怎麼投？（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選正式進入倒數10天，台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊3日指出，候選人政見時常被選民所忽視，要評估候選人政見，就需要檢視該候選人過去的言行及是否有達成，若政見不具未來願景及可執行性，就可能淪為喊價性口號。台灣教授協會陳俐甫除了呼籲青年踴躍投票，也建議要多查、多問、多比較，把握國家幸福進步的機會。

Y’s Day「週三青年日」3日晚間舉行座談會，以檢視總統候選人們的政見與青年們對談在2好3壞滿球數的情形下，票應該要怎麼投？董思齊與陳俐甫是在這場座談會上，做上述表示。

受邀與青年對談的來賓，還包括東吳大學法律系教授胡博硯、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣、台灣青年民主協會理事長張育萌、時事評論家桑普、台商李孟居，以及時事評論家汪浩。

董思齊表示，好的政見產出需要長期的研究與評估，需要依靠背後專業的政策幕僚共同研擬，而非片面地提出政治口水式的政見。另外，政見也可以提供選民了解與認識候選人及其背後團隊的管道，應該要以系統性角度進行檢視，讓一群人有一起向前的決心與意志，也才能讓青年朋友在2好3壞滿球數的情況下，投出關於自己未來最重要的一票。

▲台灣智庫副執行長董思齊。

▼台灣教授協會會長陳俐甫。

台灣教授協會會長陳俐甫認為，年輕人守護共同體的責任與義務不比中老年人少，甚至要負擔更多兵役等國防責任，所以年輕人更應該去投票。他建議，年輕人可注意候選人的「誠信」、「實踐能力」、以及「政策完備程度」，因為誠信是法治社會與做人的根本，「沒有誠信的人所有政見都是空話」。民主選舉是為了找人民公僕來做事，而沒有能力又沒有好團隊的人，無法執行政策。最後，政策不是只看漂亮的口號，應該要多查、多問、多比較，把握國家幸福進步的機會。

東吳大學法律系教授胡博硯指出，最近司法政策的焦點是青少年兇殺案的後續效應，青少年的問題多樣而複雜，需要社會工作、社會安全、學生輔導等不同專業工作者的介入，有人不廢死，但青少年不得被判處死刑跟廢死與否無關，這是民國23年國民政府訂定的，且世界各國都有這樣的規範。今年的選舉公報開始刊載正副總統候選人的政見，大家可參閱並深入思考，以選出最合適的領導者。

▲東吳大學法律系教授胡博硯。

▼中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣強調，總統選舉的選票攸關台灣的國際定位，好球帶的界線很清楚，一是放棄「等距外交」兩邊討好的幻想，因為美國最新的出口管制清單已涵蓋富士康，北京當局亦對富士康展開各項稽查；二是了解「中國市場很大，但世界更大」，應先掌握世界市場再走向中國市場，「要站著把錢掙了」。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，由於法規已要求所有高中職必須設立學生自治組織並參與校務會議，因此，現在年輕人認為校園民主稀鬆平常，且認為自己提出要求就能被滿足。

對於青年投票率偏低的原因，張育萌表示，許多青年在非戶籍地就學工作，造成青年對在地候選人不熟悉、候選人也不關注青年需求的惡性循環。他認為，現在投票決定的未來，之後都要由青年承擔，因此，候選人所提的政見不應該只是單點式的「青年政策」。

▲台灣青年民主協會理事長張育萌。

▼時事評論家桑普。

時事評論家桑普以香港為例指出，在「低薪高房價」的社會問題之外，大家應對香港的教訓和中國威脅有清醒認識，過去部分香港人誤以為民主自由可以感染中國人，中國人會學習香港的好，因此提出「民主回歸論」，現在事實證明經濟學的「劣幣驅逐良幣」才是結果。中國也無所不用其極地介入台灣選舉，包括招待村里長的「組織戰」、假訊息和操縱經貿的「空戰」，以及傳統的軍事恫嚇，他希望台灣的青年可以仔細選擇候選人，不要步上香港的後塵。

時事評論家汪浩透露，自己曾在1980年代的中國「投票」選舉過「北京市海淀區人大代表」，證明中國也有選舉，只是中國的年輕人無法投票選擇自己喜歡的候選人，因為所有候選人都是由中國共產黨指定的，每個選區一位，由於所有選票都要經過檢查，因此年輕人只能同意。

汪浩也藉由自己在香港的工作經驗指出，香港和中國的「服貿協議」開放大量中國年輕人在香港工作，對當時人口僅有六百萬的香港來說，造成很大壓力，也對年輕人的工作機會造成很大衝擊。

▲時事評論家汪浩。

▼台商李孟居。

台商李孟居以自身經驗指出，三組總統候選人對兩岸關係闡述各異，從「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、到「兩岸主權互不承認，治權互不否認」以及「兩岸一家親」都有，但在主張與共產黨政權交流溝通的同時，絕不能忽略中共迫害人權及喜歡說謊造假的習性。兩岸最大的差別就是自由與不自由，在台灣世界上其他民主國家屬於言論自由的部分，在中國卻有可能變成「敏感詞」，甚至造成人身安全的風險。