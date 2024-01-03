安樂死公投提案人列時力不分區　「每個人皆有權利決定如何死亡」

▲江盛受邀在《只能喝酒的圖書館》接受專訪。（圖／時代力量提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣第一位安樂死公投提案人、時代力量不分區立委候選人江盛，接受《只能喝酒的圖書館》專訪。常有人因他婦產科醫生的身份，不理解他推動安樂死的動機，江盛說，光從「往生」一詞，就可以看出台灣人對死亡的忌諱，但「迎生」與「送死」具有相似的本質，當人們探究死亡的意義，才能找出存活的價值。

談到從婦產科醫師到安樂死公投提案人的心路歷程，江盛說，不是所有懷孕都被祝福。許多女性因強制性交、亂倫等原因懷孕，或在孕期罹患重大疾病，繼續懷孕未必是最有利於病人的選擇。尤其在《優先保健法》墮胎合法化相關條文三讀通過後，晚期墮胎成為婦產科常見的倫理問題。常有人因他婦產科醫生的身份，不理解他推動安樂死的動機，但「迎生」與「送死」具有相似的本質，當人們探究死亡的意義，才能找出存活的價值。

江盛認為，推動安樂死就像給病人的保險與裝備，如同在軍事外交上，面對對岸威脅，國家提前整備，以武器備戰，在個人生死交關時，也應有自主決定的空間。江盛觀察到，富人較有能力為死亡預作準備或以積極手段減緩病痛，經濟弱勢的民眾卻常備受折磨。提倡安樂死法案，便是希望讓全民在將死之際都能受到法律平等保障。

江盛直言，衛福部薛瑞元部長曾稱醫師都反對安樂死，顯然誤解基層。他以安樂死公聽會為例，公聽會有 15 位醫師以書面表示同意，且「越年輕越容易支持」，許多年輕醫師顧慮年資、經驗不足或現實考量未公開表態，不等於反對安樂死。



江盛提到，台灣過去曾多次調查民眾對安樂死的態度，支持安樂死的比例大多在七成以上，但死亡的終極選擇與大眾日常生活較遠，儘管支持，生活中未必會深思或討論。且社會迷思仍會將安樂死政策與緩和醫療、植物人的案例混為一談，「那應該用其他法律，不是包裹在這裡」。

江盛坦言，也有人基於宗教與道德的理由反對安樂死，在病房內也常看到病患家屬基於宗教理由試圖延續生命，進行無效醫療。但個人身體的自主權應是一種終極人權，每個人皆有權利決定如何死亡。

針對自己作為時代力量不分區立委候選人，江盛表示，時代力量為推動安樂死政策，由決策委員邀請他進入不分區名單，他欣然同意，「我叫他們把我放最後，後來放在第四名，現在我的角色就像四年前的黃國昌！不過咆哮不是我的個性，I’m a gentleman。」