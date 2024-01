快訊／賴清德競總挺羅致政、張宏陸　轟中國勢力介選

▲賴清德競選總部舉行「中國介選再升級!國民黨繼續假裝看不見」記者會。(圖/競選總部提供)

記者呂晏慈/台北報導

網路媒體「壹傳媒(前身為毅傳媒)」昨撰文影射民進黨立委羅致政成為「A片男主角」,新黨立委候選人游智彬今(3日)則開記者指控民進黨立委張宏陸「全家靠大陸業務吃穿」,但全遭到駁斥。民進黨總統候選人賴清德競選總部今天下午舉行記者會,直指在副總統候選人蕭美琴前往板橋車掃前,接連出現針對板橋立委的抹黑造謠,顯示中國勢力企圖影響台灣的民主選舉。

賴清德競選總部發言人陳世凱、不分區立委候選人沈伯洋、2024大選律師團律師許渝澤今天下午共同舉行「中國介選再升級!國民黨繼續假裝看不見」記者會。

陳世凱首先說明,攻擊羅致政的消息來自「毅傳媒」,之後改名為「壹傳媒」,總編輯璩美鳳曾任統促黨發言人,也曾代表新黨參與選舉,與中國統戰的關係不言而喻;而攻擊張宏陸的則是曾待過國民黨的新黨立委候選人游智彬。陳世凱說,璩美鳳與游智彬兩人好巧不巧都與統戰有相關政黨背景,又同時拋出干擾選舉的錯假訊息,嚴重影響台灣的民主選舉。

沈伯洋分析,中國能藉由兩種方式傳播錯假訊息,第一是「透過網路變造影片」,有別於大眾熟知的深偽變造「Deepfakes」,此次是採用「Cheap fakes」手法,也就是以低劣的現有工具變造圖片或影片操弄大眾認知;第二則是「駭入特定人士帳戶」,此次傳播錯假影片的主要帳戶多是才成立一天,或是已多年未使用、近期才突然發布選舉資訊的社群帳戶,這些都是典型的中國國安部、解放軍駭客手法。

沈伯洋表示,中國上次運用這類介選手法是在賴清德出訪巴拉圭期間,網路上盛傳民進黨在巴拉圭砸錢蓋豪宅的假消息,連發文者本人都不知道自己的帳戶被駭,然而當時率先分享假消息的人就是游智彬。

沈伯洋說,在台灣有許多人士與中國密切往來,只要看到中國出手,馬上打蛇隨棍上,在社群媒體上擴大爭議性內容,其中有許多內容都是中國鋪陳已久的議題,包含「台灣沒有言論自由」、「台灣治安敗壞」、「民主陣營準備遺棄台灣」等錯假資訊,請民眾務必提防這些中國協力者對公眾認知的操弄。

許渝澤說明,近年來隨著AI深度偽造科技的興起,境外勢力透過深偽聲音、影像進行認知作戰、介入選舉的情況可以說是層出不窮,為了維持民主制度選賢與能的公正性,我國法就透過《公職人員選舉罷免法》第104條第2項,以及《總統副總統選舉罷免法》第90條第2項規定,作出相應的加重刑責規範,其中明文規定,若行為人係基於使人不當選之意圖而散布、播送,或者以他法供人觀覽候選人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄,將得處以7年以下的有期徒刑。

許渝澤說,法務部調查局與各地檢察署都陸續成立AI生成或深度偽造假訊息處理中心,透過精密的資安比對系統,絕對不會輕放任何一支深度偽造的假影音。他也提醒全國民眾,2024總統大選近在眼前,深偽影音介選的情況只會越發猖獗,在散布、轉傳網路影音資訊的同時,也要先一步識讀、判斷影音資訊的真實性,千萬不要因此淪為散布深偽影音的共犯,面對最重7年的刑責,不可不慎。

最後,陳世凱表示,外媒《路透社》近期報導中國為了介選向五月天施壓,但國民黨不僅沒有發表任何譴責,趙少康甚至還要求五月天出面表態,令人瞠目結舌。他說,針對昨晚兩起立委候選人受攻擊的事件,賴清德今日上午對中國的介選行為表示譴責,但此時跳出來批評賴清德的不是國台辦,而是侯友宜競選辦公室,根本就是與中國沆瀣一氣。

陳世凱強調,《華盛頓郵報》以「2024年不只是選舉年,而是一年選舉(This isn‘t just an election year. It’s the year of elections)」為題的社論,就將國民黨定位為相較親中的政黨,而民進黨則是較重視人權與民主的政黨,這就是為什麼中國介選的攻擊對象都是賴清德、蕭美琴陣營,也呼籲國人多加注意介選手法,堅定支持追求自由民主的賴蕭配。