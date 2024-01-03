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快訊／賴清德競總挺羅致政、張宏陸　轟中國勢力介選

▲▼賴清德競選總部發言人陳世凱、不分區立委候選人沈伯洋、2024大選律師團律師許渝澤今天下午共同舉行「中國介選再升級！國民黨繼續假裝看不見」記者會。（圖／競選總部提供）

▲賴清德競選總部舉行「中國介選再升級！國民黨繼續假裝看不見」記者會。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

網路媒體「壹傳媒（前身為毅傳媒）」昨撰文影射民進黨立委羅致政成為「A片男主角」，新黨立委候選人游智彬今（3日）則開記者指控民進黨立委張宏陸「全家靠大陸業務吃穿」，但全遭到駁斥。民進黨總統候選人賴清德競選總部今天下午舉行記者會，直指在副總統候選人蕭美琴前往板橋車掃前，接連出現針對板橋立委的抹黑造謠，顯示中國勢力企圖影響台灣的民主選舉。

賴清德競選總部發言人陳世凱、不分區立委候選人沈伯洋、2024大選律師團律師許渝澤今天下午共同舉行「中國介選再升級！國民黨繼續假裝看不見」記者會。

陳世凱首先說明，攻擊羅致政的消息來自「毅傳媒」，之後改名為「壹傳媒」，總編輯璩美鳳曾任統促黨發言人，也曾代表新黨參與選舉，與中國統戰的關係不言而喻；而攻擊張宏陸的則是曾待過國民黨的新黨立委候選人游智彬。陳世凱說，璩美鳳與游智彬兩人好巧不巧都與統戰有相關政黨背景，又同時拋出干擾選舉的錯假訊息，嚴重影響台灣的民主選舉。

沈伯洋分析，中國能藉由兩種方式傳播錯假訊息，第一是「透過網路變造影片」，有別於大眾熟知的深偽變造「Deepfakes」，此次是採用「Cheap fakes」手法，也就是以低劣的現有工具變造圖片或影片操弄大眾認知；第二則是「駭入特定人士帳戶」，此次傳播錯假影片的主要帳戶多是才成立一天，或是已多年未使用、近期才突然發布選舉資訊的社群帳戶，這些都是典型的中國國安部、解放軍駭客手法

沈伯洋表示，中國上次運用這類介選手法是在賴清德出訪巴拉圭期間，網路上盛傳民進黨在巴拉圭砸錢蓋豪宅的假消息，連發文者本人都不知道自己的帳戶被駭，然而當時率先分享假消息的人就是游智彬。

沈伯洋說，在台灣有許多人士與中國密切往來，只要看到中國出手，馬上打蛇隨棍上，在社群媒體上擴大爭議性內容，其中有許多內容都是中國鋪陳已久的議題，包含「台灣沒有言論自由」、「台灣治安敗壞」、「民主陣營準備遺棄台灣」等錯假資訊，請民眾務必提防這些中國協力者對公眾認知的操弄。

許渝澤說明，近年來隨著AI深度偽造科技的興起，境外勢力透過深偽聲音、影像進行認知作戰、介入選舉的情況可以說是層出不窮，為了維持民主制度選賢與能的公正性，我國法就透過《公職人員選舉罷免法》第104條第2項，以及《總統副總統選舉罷免法》第90條第2項規定，作出相應的加重刑責規範，其中明文規定，若行為人係基於使人不當選之意圖而散布、播送，或者以他法供人觀覽候選人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄，將得處以7年以下的有期徒刑。

許渝澤說，法務部調查局與各地檢察署都陸續成立AI生成或深度偽造假訊息處理中心，透過精密的資安比對系統，絕對不會輕放任何一支深度偽造的假影音。他也提醒全國民眾，2024總統大選近在眼前，深偽影音介選的情況只會越發猖獗，在散布、轉傳網路影音資訊的同時，也要先一步識讀、判斷影音資訊的真實性，千萬不要因此淪為散布深偽影音的共犯，面對最重7年的刑責，不可不慎。

最後，陳世凱表示，外媒《路透社》近期報導中國為了介選向五月天施壓，但國民黨不僅沒有發表任何譴責，趙少康甚至還要求五月天出面表態，令人瞠目結舌。他說，針對昨晚兩起立委候選人受攻擊的事件，賴清德今日上午對中國的介選行為表示譴責，但此時跳出來批評賴清德的不是國台辦，而是侯友宜競選辦公室，根本就是與中國沆瀣一氣。

陳世凱強調，《華盛頓郵報》以「2024年不只是選舉年，而是一年選舉（This isn‘t just an election year. It’s the year of elections）」為題的社論，就將國民黨定位為相較親中的政黨，而民進黨則是較重視人權與民主的政黨，這就是為什麼中國介選的攻擊對象都是賴清德、蕭美琴陣營，也呼籲國人多加注意介選手法，堅定支持追求自由民主的賴蕭配。

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