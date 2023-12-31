快訊／高雄市前議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

▲國民黨前高雄市議員候選人張惟晴。（圖／翻攝張惟晴 惟有好心晴，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨前高雄市議員候選人張惟晴驚傳30日過世，由家屬透過粉專發布沉痛的消息及訃聞，「我們心中永遠的寶貝張惟晴，已於民國112年12月30日，離開我們的世界，成為最可愛、最美麗的小天使，輕輕飄向天堂，成為那裡最璀璨的星」。

張惟晴的兄姊透過臉書粉專「張惟晴 惟有好心晴」發文表示，張惟晴於30日過世，「在她短暫卻充滿愛的一生中，惟晴以她的純真、善良與熱情感動了我們每一個人。她的離去，讓天空多了一顆明亮的星，但我們的世界卻失去了一道光。」

張惟晴的兄姊表示，將於01月11日（星期四）舉行追思禮拜，以表達對張惟晴無盡的愛與思念，「此刻，我們誠邀您與我們一同分享惟晴生命中的美好時光，並為她送上最後的祝福。」

消息傳出後，許多網友紛紛留言，「惟晴一路好走，張爸爸張媽媽請節哀保重」、「節哀保重」、「怎麼突然這」、「妳永遠都在我們心中」、「節哀保重，美麗的笑容永遠在大家心中綻放」、「一路好走，不痛了，請節哀順變」、「太突然了…」、「惟晴已經無痛了，請惟晴的家人保重、節哀」。

