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醫生內心話「國中真的是野獸叢林」　人權是為被傷害的弱勢存在的

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲割頸事件讓醫生嘆，國中時期的學生真的活在一種野獸叢林，「有人傷害了我的孩子，我絕對不會原諒他和他的家人」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北國中生遭同學割頸事件震驚全台，受害學生經2天搶救仍傷重不治。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，他看過形形色色的各種人和家庭，甚至想要他的命的人都遇過，認為人一旦做錯事情，就應該要付出相對代價，人權當然是重要價值，但那是在為守護被欺負被傷害的弱勢而存在的。

針對國中生割頸事件，醫師姜冠宇在臉書表示，國中時期的學生真的是一種「野獸叢林」，像是自己國中求學時，班上有所謂的「羅馬競技場」傳統，大家中午把桌椅圍起來，邊吃飯看惡霸和同學決鬥，「為了抵抗那些大個子和臭猴子，我也曾被逼到舉起桌子摔向同學，不然我的午餐就會被惡霸丟到垃圾桶」。

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▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲醫生回憶，自己國中時，班上中午會把桌椅圍起來，邊吃飯看惡霸和同學決鬥。（圖／CFP）

姜冠宇說，人類這個族群善惡分佈絕對是鐘型曲線，社會機制上有一點他認為非常重要，就是某一個程度上好人、正常人是需要被保護的，如果這個保護機制失靈，社會的運作就會崩毀，如果校園向上通報求助，結果學生還是無援、沒有足夠資源，老師都沒有足夠權力，那麼這個校園就是危險的了，「所以某種程度，開啟地方和中央對話，要做到何種程度防線、要修法，讓有人能夠在保護學生的角色上被賦權，我是舉起雙手雙腳樂見其成」。

姜冠宇指出，他人生至今見過形形色色的各種人和家庭，包含真的偏差到恐怖的人，甚至想要他的命的人都遇過，他發現「人若意識到自己做錯事，基本上會想要悔改嗎，很抱歉，人性上通常不是」、「真正要悔改的人，我是遇過的，也能預期他的反應，那就是『會勇於承擔自己的責任』，他會坦然接受一切懲罰，這是他無法挽回最好的方式」。

他舉例，像是感情問題，你知道你的錯在哪裡，你改過後的成果就留給下一段關係，但若對於社會傷害過大，就要有覺悟悔改要留給下輩子，「那種什麼求大家原諒、求憐憫，都是終於面對更強大的力量，他的頭腦終於傳達到杏仁核作用，知道什麼叫做『害怕』而已，等到力量解除，還是一樣的腦前額運作模式，人格違常就是這樣」。

他說，社會必須有一定的標準，不能無下限，一時糊塗考試作弊被抓到，他都覺得沒有什麼關係，就是喪失這次考試機會，但是傷害了人甚至有人生命被剝奪、半殘或是因此必須就醫吃藥，這是應該要付出相對應代價的，「讓野獸知道他的獸性要付出代價，能具體阻卻牠，我覺得非常重要」。

他最後說，「人權當然是重要價值，但那是在為守護被欺負被傷害的弱勢而存在的，有人傷害了我的孩子，我絕對不會原諒他和他的家人，這是我的想法和立場」。

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