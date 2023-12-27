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「愛情專家」張兆志掰了6年婚　網酸爆：要變離婚專家了

張兆志（右圖）與許允樂（左圖）宣布離婚。（翻攝張兆志臉書、許允樂臉書）

▲張兆志（右圖）與許允樂（左圖）宣布離婚。（翻攝張兆志臉書、許允樂臉書）

圖文／鏡週刊

張兆志昨（26日）與許允樂共同宣布離婚，結束6年婚姻，並透露離婚導火線是因兩人對生子規劃沒共識。由於張兆志過去自稱「愛情專家」，甚至出書、開設APP收費為網友解答感情的疑難雜症，如今離婚，讓眾多網友大感震驚，也被不少網友酸爆。

張兆志昨在臉書宣布離婚，他寫道：「我很高興妳終於確認想擁有自己的孩子這個想法，這個是誰都不能奪走與中斷妳的天命。我也很努力的想要跟上妳的想法並且實踐這個心願，但就是這麼點遺憾，我始終提不起，也找不到做父親的動力，即便我隱約感覺到我有可能會因為這樣而失去妳。」透露兩人在交出離婚申請表格當下，雙方不爭不吵，彼此仍然充滿了信任、感恩與憐愛。

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許允樂也在臉書寫下千字文，說道：「我的藍圖裡一直都是很渴望孩子的，而先生的藍圖裡是不想要有孩子的，27到37，到了女人年齡上的生育限制這個關口上，我們的藍圖依舊沒有為了自己以外的人改變。」

許多網友相當震驚，在張兆志臉書留言「祝福」「不敢相信」，但也有許多網友酸爆：「笑死愛情專家」、「借口一堆」、「這不是結婚前就要講好的嗎」、「那之前買你app的粉絲怎麽辦」、「要變離婚專家了」、「一天到晚當什麼什麼專家，最喜歡這種的了，我說股票」、「愛情專家，結果自己的婚姻？」「該給自己的愛情診斷一下了」、「為什麼不想當爸爸，讓一個女孩這樣跟了十年」、「說跟做真的不一樣」。

網友酸張兆志「愛情專家」。（翻攝張肇智臉書）

網友酸張兆志「愛情專家」。（翻攝張肇智臉書）

網友酸張兆志「愛情專家」。（翻攝張肇智臉書）

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