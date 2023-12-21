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日本「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度　暴雪卡車陣3小時

▲▼日本大雪,日本暴雪,交通大打結。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道多處積雪，導致交通大打結。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

台灣21日迎來今年冬天首波寒流，日韓地區更是同樣受到寒冷天氣影響，多處降下大雪。日本氣象廳則將此波寒流喻為「10年來最強寒流」，北海道也出現零下24度的超強低溫，由於突如其來的暴雪，北海道出現多起交通事故，甚至因為積雪來不及清除，導致車輛卡在車陣中至少3小時。專家也提醒，包含水管、熱水器以及水龍頭等都可能因為低溫而結凍，甚至因此破裂。

根據《全日本新聞網》報導，被稱為「日本第一冷」的北海道陸別町出現寒冬美景，結凍的河川與冰霜的結晶如同繁花一般，而這裡的氣溫則是在21日降至零下24度，創下全日本此次冬季的最低紀錄。

▲▼日本大雪,日本暴雪,交通大打結。（圖／路透）

▲日本迎來10年最強寒流。（圖／路透）

北海道留萌市則是從上周末開始就溫度驟降，由於不斷的降雪，結冰路面導致多起交通事故。21日早上更是因為積雪來不及清除，導致多條道路車輛無法通行，一名卡車司機在受訪時也直言，因為積雪卡在車陣中至少3小時。

根據《中國放送》報導，此次將迎來10年來的最強寒流，而專家也提醒，一旦氣溫低於零下4度，而在有強風的地方只要低於零下2度，就有可能發生水管結冰的情形，進而導致水管破裂。

根據廣島市水道局統計，廣島市中區2021年1月曾經觀測到零下4.5度的低溫，當時包含中區在內的沿岸地帶就發生約1800件的水管破裂事件。不僅如此，設置在室外的水龍頭、熱水器等管線也很容易發生結凍情形。

專家表示，為了防止結凍導致破裂，民眾可以提前使用布、塑膠布覆蓋管線保溫，如果外層能在再蓋上一層紙箱，效果更甚，可以有效防止水管結凍。此外，專家也提醒，千萬不能直接潑灑熱水在水管上，應該要用溫水慢慢地解凍。水管若持續有水流也能防止結凍，因此民眾可以開少量的水，並提前接水，待日後使用。

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