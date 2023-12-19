雨傘狂被偷！他放「這東西」防盜　網敲碗：哪裡買得到

▲日本網友突發奇想將「蛞蝓」造型黏土黏在握把，防止傘被偷。（圖／翻攝自前田twitter）



圖文／CTWANT

曾有過在下雨天把雨傘放在外面，結果發現傘被偷的經驗嗎？一名日本網友為了避免這種情況發生，突發奇想，在雨傘的握把處黏上「蛞蝓」造型的黏土，而這個巧思也引起其他網友的好奇。

日本網友前田近日在X（twitter）發文，以「在下雨天時，您是否曾經在便利店等地方傘被偷了？」為開頭，接著說：「只要使用這個防止傘被偷的吊飾，就可以放心了。」還補充這個吊飾有分不同的尺寸，可以依照傘的握把去做選擇，而原PO指的吊飾就是「蛞蝓」造型的黏土。

照片中，只見三把白色雨傘握把處分別黏著大小不同的蛞蝓，這些蛞蝓的顏色和細節十分逼真，咖啡色的身體搭配黑色斑紋，而頭上的兩個觸角更是神還原。如果不仔細看，可能會誤以為這些蛞蝓是真的。

▲「蛞蝓」造型黏土還有分不同尺寸。（圖／翻攝自前田twitter）



許多網友看了之後紛紛回應，「哪裡買得到」、「我喜歡這個」、「看來這招真管用」、「我看到會尖叫吧」、「如果是我，應該會忘記這是我放上去的，然後嚇死自己」，底下也有網友開始發揮創意認為不只有蛞蝓，毛毛蟲造型的黏土也可以。

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