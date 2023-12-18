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西非幾內亞油庫爆炸！釀8死84傷　窗戶遭震碎、濃煙飄數公里

▲▼幾內亞首都油庫爆炸。（圖／路透）

▲幾內亞首都油庫爆炸，釀8死84傷。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

西非國家幾內亞首都康納克里（Conakry）一座油庫於當地時間18日凌晨發生爆炸，導致烈焰沖天。警方指出，火勢已受到控制，但造成至少8人死亡，84人受傷。

綜合外媒報導，爆炸發生地點位於康納克里卡盧姆行政區（Kaloum），該處是幾內亞主要油庫之一。爆炸衝擊周遭居民，多處民宅窗戶被震碎，數百民眾被迫撤離避難。

消防人員迅速趕至現場，黑煙與熊熊大火散發的影響可見數公里外。

▲▼幾內亞首都油庫爆炸。（圖／路透）

儘管幾內亞非石油生產國，亦無煉油設施，但該國進口精製石油產品，主要儲存在卡盧姆的油庫，再透過油罐車分送至全國各地。目前尚不清楚油庫損害程度。

除了卡盧姆的油庫外，幾內亞在康納克里北部的卡姆沙（Kamsar）港口也有一座小型油庫，主要供應礦業公司使用。

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根據路透社報導，消防人員控制火勢後，火焰與濃煙仍然持續。幾內亞政府發表聲明指出，尚不清楚油庫爆炸原因，已展開調查以釐清責任歸屬。

此外，政府呼籲民眾待在家中，並宣布今日停止上課，以因應此次事件。

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