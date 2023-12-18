一年義務役1月上路！新訓未過關「每月少1萬、禁放榮譽假」

▲國防部證實，明年1年制義務役、自願役都必須實彈投擲手榴彈。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

明年1月將恢復徵集一年制義務役，為確保訓練成效，國防部近日頒布標準，官兵新訓期間不合格、未取得「結訓專長證書」，即使下部隊仍無法領取約1萬元專業加給，僅領取約1萬元本薪，且不能放榮譽假。

國防部將於明年1月起恢復徵集一年制義務役男，其中入伍訓8週、部隊訓練44週，其中在俗稱「新兵訓練」的入伍訓期間，將接受戰鬥教練、戰術行軍、戰傷救護等多項課程，役男取得結訓證書後，下部隊後才能額外領取每月新台幣1萬190元「專業加給」，共計領取2萬320元（本薪1萬130元、1萬190元專業加給）月薪。

為確保訓練成效，國防部12日頒布「國軍入伍訓練輔訓、補測指導作法」，律定役男訓練若未達到標準，並需進行補測。

國防部進一步提到，若於「兵器專長與戰鬥教練階段測驗」未過關，須於課餘時間加強訓練，才能進入「下一階段課程」，合格者才能參與期末鑑測，並獲「合格步槍兵」認證；若未合格者需輔訓、補測一週，若仍不合格，便領不到結訓專長證書，並加強訓練。

因此，若未取得「結訓專長證書」的役男，在部隊訓練期間不得支領專業加給，換句話說，役男僅能領取1萬130元的本薪，二兵每月1萬190元、一兵1萬1130元的專業加給，則須待補測合格後才能領取。

另外，部隊會給予表現良好的官兵「榮譽假」，也就是讓官兵在表定休假日前一天的晚間6時休假離營，但根據新標準，若未取得結訓專長證書，不得提前休假，並得在休假日上午離營宣教前補測與補訓。