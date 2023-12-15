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涉2度強吻鍾沛君！　朱學恒遭北院追加「限制出境出海8個月」

▲▼名嘴朱學恒被控涉性侵台北市議員鍾沛君，8日到台北地院首度出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴朱學恒被控涉性侵台北市議員鍾沛君，8日到台北地院首度出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

全台#MeToo風暴延燒時，名嘴「宅神」朱學神意外遭踢爆涉嫌強吻、性騷國民黨台北市議員鍾沛君，全案於8日下午首度開庭，原本朱學恒認了此事，並稱自己「喝到斷片」，不料出庭時卻改口，且態度強硬稱自己是「清白」，還強烈要求國民黨內大佬金溥聰出來作證，遭鍾沛君痛批是「二度傷害」。在性騷案首度開庭後，朱學恒昨(14日)再遭北院追加限制出境8個月。

朱學恒遭踢爆，2022年餐敘期間趁著獨處時無預警強行摟抱鍾沛君，並且二度強吻，還稱「反正妳明天也不會記得」，性騷事件隨著#MeToo風暴延燒而遭炎上。在鍾沛君曝光道歉簡訊後，朱學恒當時也在直播中回應，「我想我的確犯了錯，我完全同意我寫的道歉書上寫的事情」，並稱自己當時「喝到斷片」、「真心完全不清楚」。隨後朱學恒還到北檢「告發自己」，遭檢方依法起訴。

全案於8日首度開庭，朱學恒與鍾沛君正面交鋒，怎料開庭後朱學恒受訪時態度轉趨強硬，要求告訴人鍾沛君一方提供當時餐敘時餐廳內的監視器畫面，「我相信這可以證明我的清白」，同時強烈要求國民黨內大佬金溥聰出庭作證，協助釐清事實。

▲▼台北市議員鍾沛君指控名嘴朱學恒涉嫌性侵，8日首度到台北地院出庭，結束受訪面帶悲戚。（圖／記者黃哲民攝）

▲鍾沛君開完庭後眼眶泛淚受訪，稱朱學恒「不認錯、不道歉」。（圖／記者黃哲民攝）

對於朱學恒說法，鍾沛君眼眶泛淚，表示朱學恒不認錯、不道歉，對她造成二度傷害，讓她與家人非常痛苦。

網紅「四叉貓」劉宇15日凌晨也在臉書PO文「關心朱學恒」，表示上次朱學恒告發自己後被限制出境4個月，昨(14日)再遭北院追加限制出境8個月，「可喜可賀」。

▼北院昨追加朱學恒限制出境、出海8個月。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲▼朱學恒涉嫌性騷案，遭北院追加限制出境8個月。（圖／記者黃哲民翻攝）

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關鍵字：

朱學恒鍾沛君強吻性騷北院

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