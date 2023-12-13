1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破200萬

記者游瓊華／台中報導

桃園市中壢區環中東路、永福路口今（13）日下午1時許發生自撞車禍，一輛要價1710萬元的法拉利F12失控打滑，整台車撞破路旁的水泥花圃，由於撞擊力道猛烈，車內兩顆安全氣囊全部爆開，前車蓋也變形損壞，輪框也斷裂。維修車廠透露，從照片上來看，除了基本的保桿、水箱、傳動軸之外，恐怕連電腦、感測器也要更換，若傷到引擎，維修費用恐破200萬元。

▲法拉利前車蓋被撞到變形，維修車廠預估，維修費用恐破200萬元。（圖／民眾提供）



車廠表示，F12雖非稀有限量車，但因已經停產，所以撞壞一台少一台。從照片來看，推測包括三角架、傳動軸、水箱、保險桿、風扇、大燈等維修約100萬元，另外若引擎的油底殼也破裂，傷到引擎的話，就還得再加60萬元左右，更遑論車內的安全氣囊以及電腦、感測器等也得更換，加總起來，全部維修費用粗估200萬元跑不掉。

▲法拉利F12撞水泥護欄車頭半毀，撞擊力道太大，車內兩顆安全氣囊全都爆開。（圖／民眾提供）

警方獲報到場處理時，30歲林姓駕駛一臉懊惱站在車旁，也趕緊連絡拖吊車前來處理，所幸車損但人未受傷，酒測值為0，至於詳細整起事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲法拉利F12撞水泥護欄車頭半毀，30歲林姓駕駛一臉懊惱站在車旁。（圖／民眾提供）